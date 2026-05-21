На Дону с судовладельцев потребовали возмещения 370 млн рублей ущерба реке

Росприроднадзор потребовал от собственников трех судов добровольного возмещения ущерба реке в Ростовской области на сумму более 370 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

В 2025 году в Черноморо-Азовское морское управление поступила информация о возможном загрязнении акватории реки Северский Донец из-за затопления судов в районе бывшего судоремонтного завода в Усть-Донецком районе.

«Во время выездных обследований инспекторы обнаружили баржи, которые долго находились под водой и серьезно разрушились из-за коррозии. Исследования отобранных проб воды подтвердили превышения допустимых концентраций по железу, цинку, марганцу, алюминию и нефтепродуктам», — говорится в сообщении ведомства.

Собственники затонувших судов установлены, размер ущерба определен. В ведомстве добавили, что, если в установленные сроки он не будет компенсирован добровольно, последуют обращение в суд для принудительного взыскания.

Наталья Белоштейн