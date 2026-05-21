Челябинский парк не смог взыскать с арестованного экс-директора 62 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области вернул иск Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина на 62,7 млн руб. к экс-директору Жазиту Нургазинову, находящемуся под следствием. Причиной стало неоднократное нарушение учреждением требований подачи заявления, сообщает пресс-служба суда.

Парк подал иск к бывшему начальнику в декабре 2025 года после его ареста. Заявление было оставлено без движения, поскольку в нем не все документы соответствовали требованиям. В итоге суд четыре раза продлевал срок для устранения нарушений и в мае принял решение вернуть иск.

Жазита Нургазинова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в начале октября. Его обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, в 2023–2024 годах директор парка заключил с компанией договор поставки аттракционов за 86 млн руб. Финансировался контракт из средств субсидии. При этом господин Нургазинов знал, что сделка не имеет экономической целесообразности, так как часть объектов необходимо было демонтировать для реализации другого договора. Кроме того, часть приобретенного имущества продавалась по завышенной цене и имела значительный износ.

После задержания Жазита Нургазинова заключили под стражу, но 4 декабря Центральный районный суд изменил меру пресечения: освободил фигуранта из СИЗО и назначил домашний арест. Вскоре после этого силовики задержали экс-главу комитета культуры Элеонору Халикову и предъявили ей обвинение в том же преступлении, что и бывшему директору парка.

