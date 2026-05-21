WSJ: OpenAI готовится выйти на IPO в ближайшие недели

OpenAI готовится выйти на IPO «в ближайшие дни или недели», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, Goldman Sachs и Morgan Stanley помогают создателю ChatGPT в подготовке документов. Материалы могут конфиденциально направить регулирующим органам уже 22 мая, указывает WSJ.

В начале года источники WSJ утверждали, что OpenAI может выйти на биржу в IV квартале 2026-го. Financial Times в апреле писала, что инвесторы сомневаются в оценке компании на уровне $852 млрд. Такой показатель был объявлен в ходе последнего раунда финансирования: от Amazon, Nvidia и SoftBank были привлечены $122 млрд. Источники FT указывали, что оценка в $852 млрд предполагает, что на IPO капитализация составит от $1,2 трлн. В OpenAI заявляли, что утверждения об отсутствии поддержки со стороны инвесторов «противоречат фактам».