FT: инвесторы сомневаются в оценке OpenAI в $852 млрд

Некоторые инвесторы сомневаются в оценке разработчика чат-бота ChatGPT, компании OpenAI, в $852 млрд, сообщила Financial Times (FT). Такой оценки компания достигла в ходе последнего раунда финансирования. Она привлекла $122 млрд от Amazon, Nvidia и SoftBank.

По мнению одного из собеседников FT, оценка $852 млрд предполагает, что на IPO капитализация компании должна составить $1,2 трлн или даже больше. Некоторые инвесторы также отмечают, что более низкая оценка ее конкурента Anthropic $380 млрд делает вложения в нее «более привлекательными».

«Утверждения о том, что нас не поддерживают инвесторы, противоречат фактам»,— заявила финансовый директор OpenAI Сара Фрайар.

По данным FT, инвесторов также «смущают» частые изменения в стратегии OpenAI. В конце марта компания закрыла свою нейросеть для генерации видео Sora. Сообщалось, что OpenAI хочет сконцентрироваться на ключевых продуктах, прежде всего чат-боте ChatGPT, и активнее развивать корпоративные инструменты.

Некоторые инвесторы считают решение выйти на рынок корпоративных ИИ-инструментов не слишком удачным, поскольку OpenAI будет сложно конкурировать с Anthropic и Google. «У вас есть ChatGPT — бизнес с 1 млрд пользователей, растущий на 50–100% в год,— зачем вам (инструменты.— “Ъ”) для корпораций и программирования?» — цитирует FT одного из инвесторов, который считает, что это делает OpenAI «крайне расфокусированной».

Яна Рождественская