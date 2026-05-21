В Ставрополе квадратный метр жилья на вторичном рынке подорожал на 10%

К маю 2026 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Ставрополе увеличилась на 10% относительно аналогичного периода прошлого года и достигла 118 тыс. руб., при этом объем реализованных лотов сократился, а количество сделок выросло, пишет РБК Кавказ со ссылкой на главного аналитика «Циана» Алексея Попова.

Параллельно с удорожанием недвижимости эксперты отметили сокращение числа выставленных на продажу объектов. В экспозиции к концу весны находилось 1,5 тыс. лотов — это на 7% меньше, чем в мае 2025 года. Однако активность покупателей не снизилась. По итогам первого квартала 2026 года в Ставрополе зафиксировано 1,4 тыс. сделок с квартирами на вторичке, что на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В Махачкале цена за «квадрат» на вторичном рынке практически не изменилась за год, остановившись на отметке 123 тыс. руб. При этом объем предложения там сократился на 12% — до 2,2 тыс. объектов. А вот число сделок за первый квартал текущего года уменьшилось на 32% по сравнению с 2025-м и составило около 700.

По оценке Алексея Попова, в масштабах всего юга России активность рынка осталась на уровне прошлого года, а рост стоимости квадратного метра укладывается в рамки инфляции. Предложение, как и в Ставрополе, незначительно сократилось.

Главной причиной перетока спроса со стороны покупателей аналитик называет ужесточение правил выдачи льготной семейной ипотеки в сегменте новостроек, вступившее в силу с 1 февраля 2026 года. «На вторичном рынке выбор шире, цены ниже, а продавцы чаще готовы торговаться», — пояснил господин Попов.

В дальнейшем эксперт прогнозирует сохранение тренда на удорожание жилья в пределах 7–9% годовых. Количество сделок, по его мнению, может вырасти на 10–12% по итогам 2026 года за счет активизации ипотечного кредитования — при условии, что ключевая ставка Центробанка опустится ниже 12%. Объем предложения, напротив, способен сократиться еще примерно на 10%.

Станислав Маслаков