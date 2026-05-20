Беспилотник попал в недостроенную многоэтажку в Ростове-на-Дону

Во время атаки БПЛА в Ростове-на-Дону обломки беспилотника попали в многоэтажный дом. Пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Пострадал человек в результате попадания обломком БПЛА в 24-этажный, не введенный в эксплуатацию, дом, — написал чиновник в Telegram. — Мужчина получил ранение средней тяжести. Он находится в больнице».

По словам губернатора, атаку дронов отражают также в городе Каменск-Шахтинский, Зерноградском, Сальском, Миллеровском и Семикаракорском районах. На данный момент атака продолжается, в регионе действует режим беспилотной опасности.