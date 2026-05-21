МИД России сообщил заявках на ПМЭФ от западных предпринимателей

Предприниматели из западных стран направляют заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но не рассказывают об этом публично, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Западные бизнесмены направляют свои заявки, регистрируются. Они тоже опять-таки это не афишируют. Может быть, они даже не выступают, но проводят какие-то контакты на полях форума»,— сказал господин Биричевский «РИА Новости».

В 2026 году ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Стоимость участия в форуме с доступом ко всем мероприятиям начинается от 1,4 млн руб. Участие с ограниченным пакетом на один день стоит 66 тыс. руб.