МИД России сообщил заявках на ПМЭФ от западных предпринимателей
Предприниматели из западных стран направляют заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но не рассказывают об этом публично, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
«Западные бизнесмены направляют свои заявки, регистрируются. Они тоже опять-таки это не афишируют. Может быть, они даже не выступают, но проводят какие-то контакты на полях форума»,— сказал господин Биричевский «РИА Новости».
В 2026 году ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Стоимость участия в форуме с доступом ко всем мероприятиям начинается от 1,4 млн руб. Участие с ограниченным пакетом на один день стоит 66 тыс. руб.