Организаторы ПМЭФ повысят цену на полный пакет участника до 1,6 млн рублей

С 19 мая 2026 года стоимость полноценного участия во всех мероприятиях Петербургского международного экономического форума увеличится до 1,632 млн рублей. До 18 мая включительно действует цена 1,454 млн рублей. Также доступен пакет ограниченного участия в первый день форума за 66 тыс. рублей, пишет РИА Новости.

Пакет полноценного участника включает доступ ко всем мероприятиям программы и зонам делового общения

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно данным, изученным агентством, пакет полноценного участия включает доступ ко всем мероприятиям программы и зонам делового общения, однако посещение пленарного заседания и отдельных закрытых мероприятий возможно только по специальному приглашению.

Участники с ограниченным пакетом за 66 тыс. рублей смогут посетить мероприятия первого дня форума — 3 июня. В этот день на площадке пройдут Российский форум малого и среднего предпринимательства и Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность», а также будут доступны зоны делового общения.

Кирилл Конторщиков