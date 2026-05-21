«Астон Вилла» покорила Лигу Европы

Победителем второго по значимости европейского клубного турнира — Лиги Европы — стала бирмингемская «Астон Вилла». Английская команда обыграла в финале немецкий «Фрайбург» со счетом 3:0 и завоевала первый за три десятка лет крупный трофей. А для ее тренера испанца Унаи Эмери это уже пятый триумф в соревновании.

В финале Лиги Европы «Астон Вилла» была фаворитом. Свой статус она оправдала: победила и прервала длительную засуху. «Астон Вилла» — это ведь вообще довольно яркий футбольный бренд: семикратный чемпион Англии, семикратный обладатель кубка страны, победитель Кубка европейских чемпионов и континентального суперкубка 1982 года. Однако трофеев она не видела уже три десятка лет, с тех пор как в 1996 году взяла Кубок английской лиги.

Вот титул, наконец, пришел. Говоря о пути «Астон Виллы» к нему, конечно, никак не получится обойти фигуру ее главного тренера, Унаи Эмери. Он принял бирмингемцев — тогда середняков английского чемпионата — три с половиной года назад. Были у клуба, в общем-то, времена и похуже: в начале 2010-х он каждый год боролся за выживание, в середине десятилетия все-таки вылетел из элиты и провел во втором дивизионе три сезона подряд. Но и к моменту приглашения Эмери «Астон Вилла» была командой серенькой.

С того времени она не финишировала за пределами топ-7 премьер-лиги, классно выступала в Европе. В прошлом сезоне была в паре шажков от выхода в полуфинал Лиги чемпионов — на равных билась с забравшим в итоге трофей ПСЖ.

Забавно, что первая большая победа «Астон Виллы» Эмери случилась в любимом турнире испанца.

В Лиге Европы ему принадлежит большинство тренерских рекордов. Кубок он поднял в пятый раз. Трижды подряд — в 2014, 2015 и 2016 годах — Эмери это удавалось с «Севильей», которую он возглавил вскоре после увольнения из московского «Спартака». В 2021 году он взял титул с «Вильярреалом».

Финал, состоявшийся в среду в Стамбуле, сложился для «Астон Виллы» легко. Она смяла «Фрайбург» — команду любопытную, несмотря на небогатую историю (этот финал — второй в клубной истории после проигранного «Лейпцигу» решающего матча Кубка Германии 2022 года). Отмечают ее прежде всего за преемственность и кадровое постоянство. Футболисты задерживаются надолго: состав стабильнее в топ-5 европейских лиг только у «Атлетика» из Бильбао — клуба все-таки слишком особенного, за который в силу внутреннего кодекса могут выступать только уроженцы Страны Басков. Главный тренер Юлиан Шустер в системе уже 18 лет (сначала играл, потом входил в тренерский штаб и наконец возглавил команду). А сменил он клубную легенду Кристиана Штрайха, получившего первую должность в 1995-м, а с 2011-го по 2024-й занимавшего ключевой спортивный пост.

Матч начинался бодро. Дважды Морган Роджерс оставался без опеки у кромки штрафной. Дважды он попробовал пробить, но с первым ударом справился Ноа Атуболу, а второй прошел мимо створа. Момент куда опаснее вскоре возник у немецкого клуба после штрафного. Неудивительно: стандарты — главное, пожалуй, оружие «Фрайбурга», а «Астон Вилла» с них нередко пропускает. Бирмингемцев это, кажется, не особо пугало. Они вообще поначалу играли грубовато, сбивали темп. Пару минут спустя Мэтти Кэш влетел шипами в голень Винченцо Грифо и был предупрежден. Лучший бомбардир в истории «Фрайбурга» поднялся не сразу. А Кэш, возможно, ждал худшего, но VAR вмешиваться — менять желтую карточку на красную — не стал.

Не раз оказывался на газоне Жоан Манзамби — главная звезда «Фрайбурга». Но больше ничего острого со стандартов немецкая команда не создала. А под перерыв пропустила с углового.

Это была симпатичная заготовка с коротким розыгрышем и мягкой подачей на вбегающего в штрафную из глубины. Подавал Морган Роджерс, вбегал Юри Тилеманс. Бельгийца никто не встретил, и ему удался классный удар с лета.

В добавленное к первому тайму время «Астон Вилла» надавила еще сильнее. Английская команда еще трижды подавала угловые — уже менее успешно. Зато она забила с игры. Затяжная атака, по ходу которой «Фрайбург» все больше прижимался к своим воротам, вырулила к потрясающему удару Эмилиано Буэндии из-за пределов штрафной. Аргентинец, вообще известный тем, что прекрасно стреляет издали, щечкой уложил мяч в девятку.

На излете часа игры Роджерс, не оставлявший попыток пробить вратаря, наконец добился успеха — и довел счет до крупного. Сомнений в итоге встречи не оставалось.

А после финального свистка, зафиксировавшего счет 3:0, на поле сложно было найти человека, который сошел бы с ума от счастья. Футболисты «Виллы» — Тилеманс, Буэндия, Роджерс, проводящий восьмой сезон в составе бирмингемцев, игравший за них еще во втором английском дивизионе Джон Макгинн, другие — разумеется, радовались, обнимались, но как-то сдержанно. Исключением был разве что запасной вратарь Марко Бизот, в карьере которого к 35 годам до этого дня не было никаких трофеев.

В следующем сезоне «Астон Вилла» вернется в Лигу чемпионов. Это, впрочем, было понятно и до финала Лиги Европы. В чемпионате она уже гарантировала себе финиш в топ-5.

Роман Левищев