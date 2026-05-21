ЦСКА подошел к финалу

ЦСКА сделал еще один шаг к попаданию в финал первенства Единой лиги ВТБ. 20 мая армейцы в гостях выиграли со счетом 85:75 у «Локомотива-Кубани» четвертый матч полуфинальной серии и повели в ней 3:1. Путевку в решающую стадию чемпионата ЦСКА может оформить уже в субботу на своей площадке.

Из двух полуфинальных пар play-off чемпионата Единой лиги ВТБ та, в которой сошлись ЦСКА и «Локомотив-Кубань», представлялась чуть более, что ли, предсказуемой, чем та, в которой сражаются УНИКС и «Зенит». Если противостояние казанцев и петербуржцев — это, в общем, битва равных по силам команд, то в армейско-краснодарской паре бесспорный фаворит есть, и это ЦСКА. Правда, была надежда на то, что «Локомотив-Кубань» умеет иногда удивлять. Он и удивил, выиграв первый, московский матч серии. Но потом что-то пошло у краснодарцев не так. Особенно болезненным получилось поражение в третьем матче полуфинала. На своей площадке железнодорожники уступили ЦСКА с дефицитом почти в два десятка очков, так и не придумав, как останавливать Каспера Уэйра и Мело Тримбла. Пара армейских лидеров настреляла в той игре на 52 очка!

Начало четвертого матча серии показало, что работу над изоляцией Уэйра и Тримбла наставник «Локомотива-Кубани» Томислав Томович провел. Их закрыли не то чтобы наглухо, но достаточно плотно, чтобы их результативность не улетала в космос.

Но ведь помимо отличной игры в обороне краснодарцы были эффективны и в нападении. Матч они вообще начали с рывка 7:0, вынудив наставника ЦСКА Андреаса Пистиолиса брать ранний тайм-аут. Но и после него краснодарцы не останавливались. Из первых пяти бросков они попали все пять. Позже промахи, разумеется, появились, но точность исполнения все равно была выдающейся. Особенно у Патрика Миллера, стремительным паровозом летевшего к щиту (с 22 очками в активе он в итоге стал самым результативным игроком встречи). В моменте отрыв краснодарцев достиг 13 очков. Это была уже заявка на то, что удивлять «Локомотив-Кубань» все еще умеет. Впрочем, она так и осталась нереализованной.

Уже к середине второй десятиминутки ЦСКА стал поджимать соперника. Да не все получалось у Уэйра и Тримбла, зато отлично шла игра, например, у Ливио Жан-Шарля или Антона Астапковича. Хозяева же не могли постоянно поддерживать тот же бешеный темп, который они взяли со старта встречи. Ну нет в распоряжении Томовича двух равноценных пятерок. У Пистиолиса они есть. Забегая вперед, можно отметить, что у ЦСКА вклад «скамейки» получился почти равным вкладу стартового состава — 40 и 45 очков. У краснодарцев этот показатель — 20 на 55 очков.

ЦСКА ликвидировал весь дефицит уже к концу первой половины встречи и на большой перерыв, вообще ушел лидером.

В третьей десятиминутке соперники выдали битву защит. Настолько плотную, что на двоих не набрали и 25 очков. И вроде бы формально ничего в матче решено еще не было, вроде бы все еще было впереди, но все же чувствовалось, что на решающую четверть у ЦСКА останется попросту больше сил. Так и вышло. Потихоньку армейцы отрыв наращивали, а потом Уэйр и следом Иван Ухов выдали дальние попадания, сделав преимущество ЦСКА двузначным. Такой перевес ЦСКА отдать уже не мог. Гости победили со счетом 85:75, повели в серии 3:1 и могут выйти в финал уже в субботу.

В паре УНИКС—«Зенит» (петербуржцы ведут 3:1) участник финала может определиться на день раньше.

Александр Петров