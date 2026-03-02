В букеты добавят международности

Свежесрезанный цветок в рознице в преддверии 8 Марта будет стоить в среднем 247 руб., на 11% больше год к году. Цена букета при этом может увеличиться на 16%. Это объясняется в том числе ростом закупочных цен на импортную продукцию, формирующую до 80% российского цветочного ассортимента. Стараясь сэкономить, потребители ищут более бюджетные варианты.

Средняя стоимость свежесрезанного цветка в России перед 8 Марта может составить 247 руб., прибавив 11% к среднегодовому значению прошлого года, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). За весь 2026 год рост составит 6–8%. Согласно Росстату, в январе средняя розничная стоимость свежесрезанного цветка в России составила 226,8 руб., увеличившись на 3% год к году. По данным Flowwow, средняя цена проданного букета в феврале составила 3,9 тыс. руб., на 2% больше год к году.

Неделя перед 8 Марта — период сезонного пика спроса на цветы, когда их стоимость традиционно растет.

Аналитики T-Data ожидают, что 1–7 марта средний чек при покупке букета в России составит 3,4 тыс. руб., увеличившись на 34% к предыдущей неделе.

Непосредственно 8 Марта покупать цветы будет немного выгоднее — значение снизится на 6% к предшествующей неделе, до 3,2 тыс. руб. Год к году рост составит 16%. Во Flowwow отмечают, что в преддверии 14 февраля и 8 Марта продажи цветов в России традиционно увеличиваются в 15–30 раз.

Цены на российском рынке растут в том числе под влиянием мировых. Ассортимент из-за рубежа формирует 70–80% цветов в России, отмечал ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев. В 2022 году объем их поставок снизился, но сейчас снова стал расти. Согласно НРА, объем импорта цветов в Россию в 2025 году составил $429 млн (+11,4% год к году). Аналитики связывают это исключительно с увеличением стоимости продукции. В натуральном выражении поставки, по их мнению, остались примерно на уровне предыдущего года. Влиять на стоимость именно букетов может смена потребительских предпочтений: люди выбирают более бюджетные виды цветов или композиций, сокращают объем, отмечают во Flowwow.

Руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероника Перетягина рассказывает, что подорожание разнится в зависимости от вида цветов.

Например, букет из 15 тюльпанов за последний год подорожал на 6,9%, до 3,6 тыс. руб., но такое же количество роз сейчас обходится в среднем на 9% дешевле, в 4,5 тыс. руб.

Дороже всего цветы обходятся жителям Якутии, где они стоят в среднем 596 руб. за штуку, что в 2,7 раза превосходит средний показатель по стране, отмечают в НРА. Это может объясняться логистикой и ограниченной конкуренцией в регионе. На Чукотке цветы также в среднем в два раза дороже, чем по стране, 462 руб. за штуку, в Бурятии — в 1,7 раза, 403 руб. В Москве за счет высокой конкуренции значение на 11% ниже среднего, 198 руб. за штуку. Самые дешевые в России цветы в Адыгее — 141 руб. за штуку.

Рентабельность оптовой торговли цветами в 2025 году, согласно НРА, составила 5%, сократившись на два процентных пункта год к году. Госпожа Перетягина говорит о 20-процентном росте закупочных цен на цветы за год, удорожании логистики, тепличного производства. Одновременно с августа 2024 года в России была повышена с 5% до 20% таможенная пошлина на продукцию из недружественных стран. Мера затронула Нидерланды, формирующие 80% российского импорта цветов. В 2026 году на рентабельность бизнеса будут давить общерыночные факторы, например изменения в налогообложении, отмечают в НРА.

