В 2026 году завершат реконструкцию развязки у «Калины» и запустят движение

Полностью завершить работы на развязке у концерна «Калина» и запустить движение планируют в этом году, заявил на заседании Екатеринбургской гордумы директор департамента строительства городской администрации Алексей Корюков.

«Сегодня ведутся работы по монтажу железобетонных конструкций пятого этапа — это старый мост Калины, который был в аварийном состоянии. До конца мая мы смонтируем все железобетонные конструкции и приступим к монтажу ограждающих конструкций, гидроизоляции, нанесению асфальтобетонного покрытия»,— рассказал он. По словам господина Корюкова, на третьем и четвертом этапах выполняются работы по устройству асфальтобетонного покрытия вдоль проездов у концерна «Калина» с выходом на ул. Комсомольскую, с проездами под существующими путепроводами на Синие Камни.

«По планам в 2026 году мы запускаем движение в полном объеме, как предусмотрено проектной документацией»,— заявил он, добавив, что работы ведутся без перерывов на выходные и праздничные дни.

Накануне в мэрии сообщили, что из-за работ на развязке специалисты ООО «АльмакорГруп» ограничат движение транспорта на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта с 1 июля по 5 августа. «Объезд участка на период проведения работ предусмотрен по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту»,— заявляли в горадминистрации.

Напомним, строить развязку у «Калины» в 2021 году начала компания «АльмакорГруп», однако во время строительства она вступила в процедуру банкротства из-за долгов. Глава города Алексей Орлов тогда пояснил, что подрядчик испытывает сложности из-за удорожания материалов, необходимых для строительства. В апреле 2025 года стало известно о заключении под стражу генерального директора «АльмакорГруп» Алексея Афонского, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

