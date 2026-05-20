На Дону экс-полицейскому запросили десять лет колонии за взятку сигаретами

Бывшему старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Волгодонское» Олегу Редкоусу прокурор просит назначить десять лет колонии строгого режима. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов региона в ответ на запрос.

По версии следствия, с 2020 по 2024 год полицейский закрывал глаза на деятельность организованной преступной группы, торговавшей контрафактным табаком, и за это получил от представителей сети киосков элитные сигареты на общую сумму 367 тыс. руб.

Процесс проходит в Волгодонском районном суде Ростовской области. Олега Редкоуса.обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ, ч.1 ст. 286 УК РФ, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Сам он не признает вину и просит суд его оправдать.

Кристина Федичкина