Бывшее юрлицо осужденного тамбовского чекиста подало иск к столичной компании

Тамбовское ООО «Инкомнефтеремонт» (ранее компания принадлежала предпринимателю, бывшему сотруднику ФСБ Евгению Свиридову, который в 2024 году получил срок за мошенничество) обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к столичному ООО «ТКЛ». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Сумма требований составляет 82,7 млн руб. Причина спора в материалах дела не раскрывается. Заявление пока не принято к производству.

По данным Rusprofile, ООО «Инкомнефтеремонт» зарегистрировано в Тамбове в 2003 году. Основной вид деятельности — строительство местных линий электропередачи и связи. Уставный капитал — 274 млн руб. Единственный владелец — Илья Пшеннов (до 2022 года им был Евгений Свиридов), генеральный директор — Василий Моськин. Выручка ООО за 2025 год составила 9,2 млрд руб., чистая прибыль — 129,2 млн руб. ООО «ТКЛ» зарегистрировано в Москве в 2015 году. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Дмитрий Дрыков. Выручка ООО за 2025 год составила 109,9 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб.

Уголовное дело в отношении Свиридова и его коллеги майора Сергея Беспалова было возбуждено после обращения доверенного лица банкира Ильи Клигмана, проходившего по делу о хищении 7 млрд руб. из банка «Агросоюз». Посредники сообщили, что за 1 млн долларов можно решить вопрос о непривлечении банкира к ответственности, часть суммы необходимо передать должностным лицам правоохранительных органов. В декабре 2019 года был передан первый транш в размере 500 тыс. долларов, однако следствие не сняло с Клигмана претензий, что побудило его доверенное лицо обратиться в правоохранительные органы. Свиридов был задержан в июне 2022 года, ему инкриминировали особо крупное мошенничество. В 2025 году Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства активов, подконтрольных предпринимателю. В числе прочего суд взыскал 274 млн руб., заработанных Свиридовым от продажи «Инкомнефтеремонт».

Ульяна Ларионова