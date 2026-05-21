Дорога дорога

Стоимость перевозки угля c Дальнего Востока к середине мая приблизилась к пиковым значениям: для маршрутов в Китай ставки достигают $13–14 за тонну. Новую волну удорожания фрахта стимулирует активизация закупок в КНР. В экспортной стоимости угля фрахт может занимать от 10% до 35%, но более серьезную проблему для российских экспортеров создает крепкий рубль, говорят аналитики.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ставки на перевозку угля из порта Восточный 11–15 мая выросли на 2–6% в зависимости от направления, вернувшись к пиковым значениям конца марта 2026 года, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Наибольший рост в процентах зафиксирован на маршруте Восточный—Северный Китай, где стоимость перевозки судами Panamax (60–80 тыс. тонн) достигла $13 за тонну, Handysize (30 тыс. тонн) — $14 за тонну. Индексы ЦЦИ на маршрутах из Усть-Луги и на ряде направлений из Тамани остаются на исторических максимумах.

Директор ЦЦИ Роман Соколов говорит, что рост цен на судовое топливо, вызванный эскалацией на Ближнем Востоке, спровоцировал в марте—апреле удорожание фрахта во всех ключевых сегментах российского экспорта. На угольном рынке, добавляет он, где реакция мировых цен оставалась относительной сдержанной, всплеск фрахта был несколько ограничен из-за отсутствия возможности у фрахтователей увеличивать логистические расходы. Но уже с середины апреля рост котировок на энергетический уголь калорийностью 5500 ккал и пылеугольное топливо (PCI) на базисах поставок в Китай придал дополнительный импульс фрахту, отмечает аналитик.

Согласно NEFT Research, за первую неделю мая российский энергетический уголь средней калорийности (5500 ккал на 1 кг) в порту Восточный подорожал на 3,2%, до $89,8 за тонну (FOB), что стало максимальным значением за последний год. С января цены прибавили 24,1%, с мая 2025 года — 36%. При сохранении текущей конъюнктуры и жаркой погоды летом цены могут прибавить еще 10% (см. “Ъ” от 19 мая). Стоимость российского PCI с поставкой в Китай (CFR) выросла на 1,4%, до $143 за тонну благодаря новым поставкам в Индию и оживлению металлургического сектора КНР.

Ключевым драйвером роста цен выступает Китай, который в преддверии летнего пика спроса увеличивает закупки угля. По данным систем отслеживания балкеров, на которые ссылается ЦЦИ, совокупные поставки угля в страну из Индонезии и Австралии за первую половину мая выросли на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, до 7,1 млн тонн. Даже относительно высокие запасы угля в китайских портах (72 млн тонн, что на 3% выше среднего уровня за 2023–2025 годы) не сдерживают активности, отмечают аналитики. В ЦЦИ добавляют, что сокращение собственной добычи в Китае в апреле на 12% месяц к месяцу и снижение импорта в прошлом месяце создают дополнительную поддержку для закупок, в том числе из России. За январь—апрель, по данным ЦЦИ, поставки российского угля в Китай снизились на 15% год к году, до 23,4 млн тонн.

По словам Романа Соколова, в результате удорожания фрахта доля логистики в конечной цене угля на маршруте Восточный— Северный Китай с докризисных 7–8% выросла к середине марта до 10,5–11%. Затем показатель скорректировался до 10% по мере роста международных цен.

Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин отмечает, что фрахт сейчас составляет от 10% до 35% от экспортной цены на энергетический уголь из России в зависимости от направления (на базисе CFR). «Однако рост ставок фрахта — меньшая проблема для российских экспортеров. Российские экспортеры в гораздо большей мере страдают от крепкого курса рубля»,— говорит он. По словам аналитика, несмотря на рост глобальных и российских экспортных цен на энергетический уголь с конца февраля, неинтегрированные угольные компании из РФ сейчас работают примерно в ноль на востоке и теряют $15–20 c тонны на юге и северо-западном направлении. Для коксующегося угля и более качественных марок запас прочности выше, но для массового энергетического угля проблема намного жестче, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Полина Трифонова