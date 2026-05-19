Ближний Восток накаляет спрос

Цены на энергетический уголь средней калорийности в портах Дальнего Востока приблизились к $90 за тонну, установив новый годовой максимум. Росту способствуют накопление запасов в Китае и отражающийся на рынках всех энергоносителей ближневосточный кризис. При сохранении текущей конъюнктуры и жаркой погоды летом цены могут прибавить еще 10%, допускают аналитики.

Российский энергетический уголь средней калорийности (5500 ккал на кг) в порту Восточный на неделе к 8 мая подорожал на 3,2%, до $89,8 за тонну (FOB), говорится в обзоре NEFT Research. Это новый максимум за последний год, следует из данных аналитиков. С начала 2026 года цены прибавили 24,1%, а относительно мая 2025 года — 36%.

Драйверами роста котировок, поясняют в NEFT Research, стали дефицит портовых запасов и удорожание угля на внутреннем рынке Китая.

Аналитики добавляют, что покупатели в Индии пока воздерживаются от сделок на спот-рынке, но уже рассматривают российский уголь как альтернативу индонезийскому.

Цены на российский энергетический уголь калорийностью 6000 ккал на кг на базисе FOB Восточный за ту же неделю выросли на 1,8%, до $93,7 за тонну, по данным NEFT Research. Как поясняют аналитики, в условиях ограниченных поставок из Индонезии, возобновления спроса в Китае и стабильных закупок Вьетнама, Южной Кореи и Филиппин продавцы смогли повышать цены. Российским котировкам также помог выигранный в Южной Корее тендер на июльскую партию Panamax (60–80 тыс. тонн), отмечается в обзоре.

По словам партнера NEFT Research по консалтингу Александра Котова, на росте индексов также продолжают сказываться конфликт на Ближнем Востоке и нестабильность поставок СПГ через Ормузский пролив, что заставляет страны АТР переориентироваться на угольную генерацию.

Директор группы корпоративных рейтингов НКР Нариман Тайкетаев согласен, что напряженность на Ближнем Востоке оказала поддержку спросу на уголь в Китае, в том числе со стороны электроэнергетики и химической промышленности. Кроме того, добавляет он, проверки безопасности на шахтах в КНР приводят к ограничениям добычи в ряде провинций. Об ожидаемых усиленных проверках безопасности шахт и возможных перебоях с поставками также сообщает Sxcoal.

Партнер направления инвестиций и рынков капитала Kept Сергей Казачков указывает, что спред между углями высокой и средней калорийности на FOB Восточный находится на исторически низких значениях. По его словам, средняя калорийность некритична для китайских электростанций и такой уголь позволяет предприятиям экономить. Как отмечает эксперт, в этом году в КНР вводятся новые мощности тепловой генерации. Но потенциал экспорта угля средней калорийности может сдерживаться выросшей стоимостью логистики, которая занимает в его цене большую долю, чем у высококалорийных марок, добавляет он.

По словам Александра Котова, дальнейшая динамика цен на уголь будет зависеть от погодных условий и скорости разрешения энергетического кризиса на Ближнем Востоке. В случае аномально жаркой погоды индексы на российский уголь в портах Дальнего Востока могут прибавить 10–12% от текущих уровней, допускает он. Нариман Тайкетаев также отмечает, что по мере дальнейшего повышения температуры ожидается дополнительный рост потребления угля со стороны электростанций, что может поддержать цены. К тому же, продолжает эксперт, экспорт из Индонезии остается ограниченным из-за требований к местным производителям по участию в обеспечении углем внутреннего рынка. По его оценкам, при сохранении текущей конъюнктуры и отсутствии существенного увеличения предложения российский уголь средней калорийности на условиях FOB Восточный может подорожать еще на $5–10 за тонну в ближайшие недели. Но директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков полагает, что по мере нормализации поставок и пополнения запасов цены, вероятнее всего, перейдут к стабилизации с возможными умеренными коррекциями.

По данным ОАО РЖД, в апреле погрузка угля на экспорт выросла на 17% год к году, до 16,9 млн тонн, в том числе в направлении портов — на 23,8%, до 15,7 млн тонн. На порты Дальнего Востока пришлось 9,5 млн тонн, что на 18,5% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2026 года погрузка угля на экспорт увеличилась на 1%, до 60,5 млн тонн, сообщала компания.

Полина Трифонова