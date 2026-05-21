Специальные продукты впишут в код

Ассоциация диетологов предлагает ввести обязательную маркировку питания для маленьких детей, ослабленных пациентов и беременных женщин. Сейчас проследить путь ее поставок сложно, и контролирующие органы нередко выявляют в специальной продукции содержание токсинов, запрещенных красителей или переизбыток витаминов.

Российская организация диетологов-нутрициологов и специалистов пищевой индустрии (РосДНП) обратилась к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой расширить перечень социально значимой продукции, подлежащей обязательной цифровой маркировке. Об этом говорится в письме ассоциации от 12 мая (есть у “Ъ”). В перечень предлагается добавить 18 позиций детского и специального питания. В РосДНП уточнили “Ъ”, что речь о включении их в ГИС МТ («Честный знак»): разрабатывать отдельный продукт для этого рынка нецелесообразно.

В аппарате господина Мантурова “Ъ” оперативно не ответили. В ЦРПТ (оператор «Честного знака») пояснили, что решение о введении маркировки принимает правительство, а компания лишь исполняет его. Сейчас организация готова обеспечить запуск и сопровождение маркировки в новой товарной группе, добавили там.

Предложенный РосДНП перечень охватывает всю молочную продукцию для детского питания, смеси и сухое молоко для раннего возраста, каши, лечебное питание. Обязательная маркировка, по мнению ассоциации, также требуется для специального диетического, диабетического, энтерального (нужно при дисфункции кишечника) питания, а также продукции для беременных и кормящих женщин.

Сейчас эти позиции в перечень обязательной маркировки не входят. Исключение составляет молочная продукция для детей от трех лет и консервированное питание для детей от одного года. В рамках эксперимента, который должен продлиться с 12 января по 31 октября 2026 года, идет маркировка продукции для детей более младшего возраста. В пилоте уже участвуют 23 компании, включая российских производителей и импортеров, пояснили “Ъ” в ЦРПТ. В «Логике молока» предполагают, что по итогам эксперимента будет принято решение о готовности рынка к техническому внедрению маркировки.

Свою позицию о распространении обязательной маркировки РосДНП базирует на нарушениях, выявленных в ходе проверок детского и специального питания. Так, в апреле 2025 года Роспотребнадзор приостановил оборот энтерального питания под брендом «Иннованта», выявив в том числе чрезмерно высокое содержание хрома. В конце 2025 года в нескольких партиях смесей Nan от Nestle был обнаружен токсин цереулид. Компания приняла решение об отзыве ограниченного объема продукции.

РосДНП в обращении также указывает на случаи выявления в детском питании запрещенного для использования в нем красителя кармин, превышения содержания витаминов и минералов на 20–30% от верхнего предела физиологической потребности. Производители, по данным организации, также умышленно меняют таможенных коды импортируемой продукции, допуская поставки в Россию белков животного происхождения, ввоз которых запретил Россельхознадзор.

Первый вице-президент ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов говорит, что на рынке детских товаров в целом доля контрафакта сейчас достигает 30–40% и сохраняет тенденцию к росту. Непосредственно в сегменте питания, по его словам, оценить показатель сложно. Эксперт говорит, что в детском питании регулярно находят токсины, патогенные бактерии, фальсифицированный витаминный состав и опасные химические примеси. Дополнительной проблемой господин Хамзатов считает нарушение условий хранения, из-за чего продукт может начать представлять угрозу для жизни ребенка.

Согласно NTech, в 2025 году натуральные продажи молочного детского питания выросли на 6% год к году, немолочного — на 1%, смесей — на 2%. Увеличение происходит несмотря на спад рождаемости и может быть связано со стремлением молодых родителей вести более активный образ жизни (см. “Ъ” от 6 июня 2025 года).

Введение маркировки, по мнению РосДНП, позволит минимизировать риски, связанные с поставкой опасной продукции по госконтрактам и ее реализацией напрямую потребителю. В «Логике молока» замечают, что для отрасли важно иметь возможность и время на подготовку к внедрению маркировки. Реализация меры должна учитывать социальную значимость продукта и важность экономической защиты семей с маленькими детьми, замечают в компании. «Детское питание, особенно специализированное,— крайне чувствительная категория, проблемы с его доступом на рынок могут создать социальные риски»,— предупреждает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.

Александра Мерцалова