Прежние владельцы «Печатни» не смогли в апелляции оспорить конфискацию предприятия

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал бывшим владельцам ООО «Типография "Печатня"» в удовлетворении жалобы на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который по иску Генеральной прокуратуры РФ конфисковал предприятие, являющееся лидером рынка полиграфической продукции в России и странах СНГ. «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения»,— говорится в карточке дела.

Прежние владельцы «Печатни» намерены оспорить решения предыдущих инстанций в кассации

Прежние владельцы «Печатни» намерены оспорить решения предыдущих инстанций в кассации

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», прежние владельцы «Печатни» намерены оспорить решения предыдущих инстанций в кассации.

13 марта текущего года арбитражный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, поданный в январе этого года. Ответчиками выступили Ирина Руденя, зарегистрированный в Белизе офшор Werdelia Holdings Limited, гражданин Казахстана Сергей Ким, а также российский бизнесмен Александр Тимохин, проживающий в Лондоне.

При этом в апреле новым собственником петербургской типографии стала московская компания АО «Гелиос Стар». Прежний владелец предприятия, госпожа Руденя, согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, вышла из состава учредителей. «Гелиос Стар» была зарегистрирована в феврале прошлого года и работает в сфере управления активами.

Андрей Кучеров