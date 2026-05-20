UEFA изменит правила отбора на чемпионат Европы после 2028 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) изменит правила квалификации на чемпионат Европы после 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В настоящее время отборочный турнир чемпионата Европы устроен по следующей схеме: 53 сборные-члена конфедерации разбиты на десять групп (семь по пять команд, еще три — по шесть). Автоматически проходят в финальную часть победители групп и команды, финишировавшие в них вторыми. Еще четыре путевки разыгрываются в play-off, куда в соответствии с рейтингом Лиги наций попадают 12 сборных.

Отборочный турнир будет поделен на два уровня. В «Лигу 1» войдут 36 лучших команд Лиги наций (она также будет реформирована). Их разобьют на три группы по 12 команд. Каждая сборная проведет по шесть матчей против шести разных оппонентов (по два с командами из каждой корзины). Иными словами, структура квалификационного турнира будет напоминать общий этап клубных соревнований UEFA — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В «Лигу 2» будут включены менее сильные сборные. Две группы будут состоять из шести команд, третья — из семи.

Победители групп «Лиги 1» будут проходить на Евро напрямую. Остальные квоты будут распределены посредством play-off, в котором будут представлены и команды «Лиги 2».

Несмотря на то что сборные стран-хозяек чемпионатов Европы по-прежнему будут автоматически получать места в финальных турнирах, они будут вынуждены проходить отбор. От его результатов будет зависеть их посев в следующем розыгрыше Лиги наций.

В ближайшие месяцы концепция будет доработана. Затем ее отправят на утверждение исполкома UEFA. Окончательное решение будет принято на следующем заседании комитета, которое состоится 15 сентября в Салониках.

Лига наций с сезона-2028/29 будет разделена на три уровня, а не на четыре, как сейчас. Без изменений останется заключительная стадия, состоящая из четвертьфиналов, полуфиналов, финала и матчей за повышение/понижение.

Арнольд Кабанов