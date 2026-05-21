Прокатились по накатанной

Рынок автомобилей с пробегом продолжает набирать обороты, в апреле их реализация прибавила 6,4% год к году. Основным драйвером остается сезонный спрос, дополнительным — стабилизация цен. Дилеры не исключают вероятного дальнейшего роста продаж в мае, отмечая увеличение интереса к китайским и бюджетным моделям.

Продажи легковых автомобилей с пробегом в апреле выросли на 6,4% год к году и на 14,1% к марту, до 542,2 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Для вторичного сегмента апрельские продажи стали лучшими с начала года.

Текущие показатели — следствие скорее сезонного восстановления активности, чем структурных изменений рынка, считает директор по продажам автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов. «Рынок автомобилей с пробегом остается достаточно стабильным. Мы не видим факторов, которые могли бы резко изменить ситуацию: курс национальной валюты относительно устойчив, серьезных законодательных изменений нет, новостной фон также остается спокойным»,— говорит топ-менеджер.

Топ моделей автомобилей с пробегом по продажам в январе—апреле 2026 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи (шт.) Изменение год к году (%) 1 Kia Rio 37 680 11,4 2 Hyundai Solaris 36 814 10,5 3 Lada 2107 35 971 –19,6 4 Lada 4x4 33 596 3 5 Ford Focus 32 986 4,4 6 Lada 2114 31 974 –13,8 7 Toyota Corolla 31 550 14,9 8 Lada 2170 30 150 –7,7 9 Toyota Camry 27 543 10,3 10 Lada 2190 26 977 6,6 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

По мнению гендиректора автомобильного маркетплейса Fresh Юрия Чистова, спрос на вторичном авторынке подогревает стабилизация цен. В мае, по его словам, стоимость моделей c пробегом, вероятно, изменится незначительно, а в премиальном сегменте возможно небольшое снижение. Собеседники “Ъ” добавляют, что на динамику положительно повлиял и рост продаж новых автомобилей (см. “Ъ” от 6 мая).

Лидером продаж вторичного рынка в апреле остается Lada, хотя это единственный бренд из топ-10, продажи которого снизились на 6,8%, до 126,1 тыс. штук. Тенденция на сокращение реализации машин марки, согласно данным «Автостата», фиксируется еще с октября прошлого года. По мнению собеседников “Ъ”, динамика может быть связана со старым парком Lada в стране: часть автомобилей попросту выбывает, что также сказывается на объеме сделок.

На втором месте — Toyota, продажи подержанных машин которой выросли в апреле на 13,6% год к году, до 56,4 тыс. штук. Топ-3 замыкает KIA с результатом 29,7 тыс. штук, что на 6,4% больше, чем в апреле 2025 года. Следом идут Hyundai и Volkswagen: реализация автомобилей этих брендов увеличилась на 6,2%, до 28,8 тыс. штук, и на 21,9%, до 24,5 тыс. штук, соответственно.

В «Автостате» обращают внимание и на рост импорта. По данным замначальника отдела аналитики агентства Дмитрия Ярыгина, в апреле было ввезено 41,4 тыс. легковых машин с пробегом, что стало максимумом в 2026 году и на 9% превысило показатель апреля 2025 года.

«Среди марок лидирует Toyota, а из моделей самой импортируемой является Honda Freed»,— уточняет господин Ярыгин. Традиционно больше всего автомобилей с пробегом ввозится из Японии, на долю которой в середине весны пришлось почти 60% от общего объема. Второе место занял Китай (22,7%), третье — Южная Корея (7,7%), добавляют в агентстве.

По словам Юрия Чистова, на вторичном рынке сегодня наблюдается увеличение спроса на бюджетные модели. Доля продаж машин стоимостью до 1 млн руб., по данным топ-менеджера, составила 69%, а в сегменте 1–1,5 млн руб.— 17%. Также растет интерес к китайским автомобилям — их доля в структуре продаж уже достигает около 20%, рассказывает господин Черноусов. «Во многом это связано с тем, что у покупателей формируется положительный опыт эксплуатации китайских моделей»,— полагает он. Кроме того, продолжает Вадим Черноусов, при сопоставимом классе и оснащении такие машины зачастую заметно доступнее глобальных аналогов.

Прогнозы опрошенных “Ъ” дилеров относительно вторичного авторынка в мае в целом оптимистичны. Господин Чистов считает, что продажи могут превзойти результаты апреля. Основные факторы, способствующие этому,— сохранение интереса к подержанным автомобилям из-за их доступности и возможное снижение цен в некоторых сегментах, уверен он. Вадим Черноусов в мае ожидает сохранения стабильного спроса. «Вероятнее всего, рынок останется на хорошем уровне, однако превзойти результаты апреля будет непросто, поскольку апрель традиционно является одним из самых активных месяцев весеннего сезона на вторичном рынке»,— рассуждает он.

За январь—апрель, по данным «Автостата», продажи подержанных машин выросли на 5,1% год к году, до 1,87 млн штук.

Наталия Мирошниченко