Оздоровительный туризм приболел

Интерес к размещению в санаторно-курортных объектах в России в первом квартале 2026 года снизился на 15% год к году. Падение здесь в полтора-два раза превосходит сокращение спроса на рынке внутреннего туризма в целом. Отдых в здравницах традиционно дороже, чем в классических отелях, и туристы отказываются от него в первую очередь.

Спрос на размещение в санаториях в России в январе—марте 2026 года сократился на 15% год к году, подсчитали в OneTwoTrip. Это более выраженный спад, чем в сегменте отелей, где количество бронирований сократилось на 10% год к году. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит о сокращении спроса на размещение в здравницах на 13% год к году в первом квартале, в то время как рынок внутреннего туризма в целом потерял 4–5%.

В туроператоре «Алеан» в первом квартале зафиксировали снижение спроса на размещение в санаториях Кавказских Минеральных Вод на 10–15% год к году. Отели, по данным компании, бронируются активнее. Хотя считать, что они меньше пострадали от кризиса, нельзя, отмечают там. Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов называет тренды в отрасли разнонаправленными: в январе—феврале 2026 года продажи путевок выросли, но средняя продолжительность пребывания сократилась.

243,8 миллиарда рублей составили совокупные доходы санаторно-курортных организаций России в 2025 году, по данным Росстата.

Данные официальной статистики за первый квартал 2026 года пока недоступны. Согласно Росстату, в январе—феврале текущего года в российских санаториях суммарно остановились 925 тыс. человек. Год к году значение выросло на 5%. Но некоторые традиционно специализирующиеся на оздоровительном отдыхе регионы в то же время показали снижение. Например, поток в санаторно-курортные организации Ставропольского края сократился год к году на 7,2%, до 102,2 тыс. человек, Башкирии — на 3,5%, до 31,5 тыс., Тюменской области — на 6,3%, до 21,3 тыс., следует из материалов Росстата. Рост в то же время показывают регионы, которые мало ассоциируются с санаторно-курортным отдыхом. Например, Москва и Санкт-Петербург.

Топ-10 регионов России по количеству гостей в санаториях в январе—феврале 2026 года Выйти из полноэкранного режима Регион Количество гостей (тыс.) Изменение год к году (%) Краснодарский край 140,4 1,7 Ставропольский край 102,2 -7,2 Московская область 69,3 5,3 Крым 66,3 15,1 Башкирия 31,5 -3,5 Алтайский край 28,1 10,6 Татарстан 27,1 0,3 Пермский край 22,9 8,5 Тюменская область 21,3 -6,3 Свердловская область 20,9 37,7 Открыть в новом окне Источник: Росстат.

Сергей Ромашкин основным фактором снижения спроса на размещение в здравницах считает ограниченную покупательную способность. Отдых в санаториях традиционно на 20–30% дороже, чем в классических отелях, и отказываться от него туристы стали в первую очередь. В «Алеане» отмечают, что если сутки на двоих в гостинице среднеценового сегмента с завтраком сейчас стоят примерно 7–8 тыс. руб., то санаторий с лечением обойдется уже в 17–20 тыс. руб.

Михаил Данилов считает, что негативно на рынке санаторно-курортных услуг сказываются снижение объема корпоративного заказа и восстановление интереса к отдыху за рубежом. «Торможение выездного турпотока из-за событий в Персидском заливе в марте сильного эффекта на рост загрузки санаториев не дало»,— говорит он.

Согласно подсчетам «Алеана», цены на размещение в санаториях за год выросли в среднем на 10%. Но есть объекты, которые не проводили повышения или предлагают размещение со скидками, замечают там.

Спрос, вероятно, смещается в пользу доступных объектов. Согласно OneTwoTrip, средняя стоимость проданной ночи в здравницах в первом квартале составила 12 тыс. руб., снизившись год к году на 1%. Для классических отелей значение год к году в то же время выросло на 3,1%.

Ценообразование на рынке в целом стало более осторожным, констатирует Михаил Данилов. Он связывает это с тем, что первые признаки охлаждения интереса туристов к здравницам были отмечены еще в 2025 году. Сами объекты в то же время сталкиваются с ростом затрат из-за повышения НДС на ресурсы поставщиков и роста других издержек, поясняет эксперт. Это, по словам господина Данилова, может привести к заметному снижению рентабельности санаторно-курортного бизнеса.

В то же время в «Алеане» обращают внимание на то, что большую устойчивость сейчас показывают санатории премиум-класса. Спрос на них либо остался на уровне прошлого года, либо снизился совсем незначительно. В компании это связывают с тем, что гости высокобюджетных объектов сейчас в меньшей мере склонны экономить.

Александра Мерцалова