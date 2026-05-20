«ВИЧ всегда рядом»

Умер главный специалист по борьбе со СПИДом Вадим Покровский

В Москве скончался академик РАН Вадим Покровский — заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Должность длинная и непонятная, поэтому можно сказать проще — это был самый авторитетный в России специалист по теме ВИЧ и СПИДа. Академик Покровский начал свою борьбу с вирусом еще в советское время — буквально искал самого первого в стране «нулевого пациента». Но за 71 год его жизни СПИД перестал быть экзотическим заболеванием маргиналов. Спецкор “Ъ” Александр Черных рассказывает, как Вадим Покровский призывал бороться с эпидемией ВИЧ и не боялся говорить неудобную правду о ней.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Неоценима его постоянная и последовательная работа по мобилизации российской общественности на борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИДа»,— говорится в длинном некрологе Вадиму Покровскому на сайте Роспотребнадзора. Тот случай, когда лучше и не скажешь. Я прекрасно помню, как Вадим Покровский «мобилизовал» на борьбу с эпидемией лично меня. Май 2015 года, тепло, зелень, работать совершенно не хотелось, да и в анонсах мероприятий сплошь скучные пресс-конференции (ох уж эта эпоха до удаленки). Наименее скучным показался «Ежегодный отчет о ситуации с ВИЧ/СПИД в России» — начальство поморщилось: ну где деловая газета, а где ВИЧ, тема совсем не актуальная для нашей аудитории, но ладно, других заявок все равно нет, сходи напиши короткую новость.

Пришел. В зале еще три корреспондента — видимо, тема показалась неактуальной вообще всем редакциям страны. Зашел докладчик Вадим Покровский, немолодой мужчина с бородой и прической чуть более неформальной, чем принято в госсекторе. Увидел, что мероприятие заинтересовало всего четырех журналистов, вздохнул, покачал головой и пригласил всех сесть поближе, «чтобы поговорить без микрофонов, раз уж такое дело».

А потом он просто и доходчиво объяснил — нормальным человеческим языком, что тоже не принято в госсекторе,— почему тема имуннодефицита должна быть в центре внимания всех СМИ страны.

«Ситуация с распространением ВИЧ в России достигла уровня национальной катастрофы»,— сказал господин Покровский — и я сразу понял, что принесу в редакцию не короткую новость, а текст на первую полосу. Так и вышло.

Интервью Вадима Покровского об эпидемии ВИЧ в России 2023 года

В 2015 году обычный человек думал, что ВИЧ — это что-то маргинальное, связанное с тяжелыми наркотиками или нетрадиционными сексуальными практиками (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Еще он думал, что ВИЧ распространен где-то в Африке, а у нас в России все хорошо. Поэтому обычный человек был уверен, что никогда не столкнется с этим заболеванием, но это страшная ошибка. Так говорил Вадим Покровский четырем журналистам на никому не интересной пресс-конференции — и продолжал говорить еще 11 лет, несмотря на все политические и общественные изменения в стране.

Он предупреждал нас, что «ВИЧ всегда рядом» и что «в вашей редакции наверняка есть ВИЧ-положительный человек, просто вы об этом не знаете, а может, он и сам пока не знает». Рассказывал, что среди известных ему носителей вируса есть известные артисты, состоятельные бизнесмены и высокопоставленные госслужащие («Они узнают про свой статус и первым делом звонят мне»), но чаще всего это самые обычные люди, гетеросексуальные и никогда не пробовавшие наркотики, потому что «у нас вирус давно вышел за пределы уязвимых групп».

«Вы можете обнять и поцеловать, &quot;дать пять&quot;, общаться так же, как до обнаружения болезни, и не дискриминировать людей, имеющих ВИЧ и СПИД»&lt;br>7 ноября 1991 года защитник баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон сообщил об уходе из спорта. Поводом послужило обнаружение у него ВИЧ-инфекции. В том же месяце он основал фонд борьбы со СПИДом. Несмотря на протесты некоторых игроков национальной команды, в 1992 году принял участие в Олимпийских играх в Барселоне. Сборная, прозванная Dream Team, завоевала золото

7 ноября 1991 года защитник баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон сообщил об уходе из спорта. Поводом послужило обнаружение у него ВИЧ-инфекции. В том же месяце он основал фонд борьбы со СПИДом. Несмотря на протесты некоторых игроков национальной команды, в 1992 году принял участие в Олимпийских играх в Барселоне. Сборная, прозванная Dream Team, завоевала золото

«Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью»&lt;br>23 ноября 1991 года известный британский музыкант и лидер группы Queen Фредди Меркьюри сделал заявление о своем ВИЧ-положительном статусе. Несмотря на то, что слухи о диагнозе начали появляться в прессе с середины 1980-х годов, музыкант долгое время отрицал наличие заболевания. На следующий день после сенсационного признания кумир миллионов скончался

23 ноября 1991 года известный британский музыкант и лидер группы Queen Фредди Меркьюри сделал заявление о своем ВИЧ-положительном статусе. Несмотря на то, что слухи о диагнозе начали появляться в прессе с середины 1980-х годов, музыкант долгое время отрицал наличие заболевания. На следующий день после сенсационного признания кумир миллионов скончался

«Один из счастливчиков, кто выжил и дал возможность людям убедиться, что методы лечения экспериментальными препаратами приводят к успеху»&lt;br>10 марта 1992 года светский обозреватель New York Post Синди Адамс сообщила о ВИЧ-положительном статусе композитора Джерри Хермана. Друг Хермана Майкл Валенти признался, что, опубликовав эту заметку, «Синди Адамс разбила сердце и сломила его дух». Автор множества успешных бродвейских мюзиклов, в том числе «Хелло, Долли!», впоследствии сообщил, что о своем диагнозе узнал в 1985 году

10 марта 1992 года светский обозреватель New York Post Синди Адамс сообщила о ВИЧ-положительном статусе композитора Джерри Хермана. Друг Хермана Майкл Валенти признался, что, опубликовав эту заметку, «Синди Адамс разбила сердце и сломила его дух». Автор множества успешных бродвейских мюзиклов, в том числе «Хелло, Долли!», впоследствии сообщил, что о своем диагнозе узнал в 1985 году

8 апреля 1992 года трехкратный победитель турниров Большого шлема американец Артур Эш признался о наличии ВИЧ-инфекции. В своем заявлении теннисист обвинил в давлении газету USA Today, которая собиралась опубликовать сенсационную новость, поэтому решился рассказать о своем диагнозе. Спортсмен заразился инфекцией при переливании крови в ходе операции на сердце в 1983 году. 6 февраля 1993 года скончался

8 апреля 1992 года трехкратный победитель турниров Большого шлема американец Артур Эш признался о наличии ВИЧ-инфекции. В своем заявлении теннисист обвинил в давлении газету USA Today, которая собиралась опубликовать сенсационную новость, поэтому решился рассказать о своем диагнозе. Спортсмен заразился инфекцией при переливании крови в ходе операции на сердце в 1983 году. 6 февраля 1993 года скончался

12 сентября 1992 года в Лос-Анджелесе из-за пневмонии, спровоцированной СПИДом, скончался американский актер и звезда фильма «Психо» Альфреда Хичкока Энтони Перкинс. Спустя несколько дней, 16 сентября, супруга актера Берри Беренсон в интервью New York Times рассказала, что Перкинс молчал о диагнозе два года из опасений, что останется без работы

12 сентября 1992 года в Лос-Анджелесе из-за пневмонии, спровоцированной СПИДом, скончался американский актер и звезда фильма «Психо» Альфреда Хичкока Энтони Перкинс. Спустя несколько дней, 16 сентября, супруга актера Берри Беренсон в интервью New York Times рассказала, что Перкинс молчал о диагнозе два года из опасений, что останется без работы

«Я хочу быть уверен, что есть законы, которые бы защитили всех. Что в нашем обществе никогда не будет граждан второго класса»&lt;br>28 июля 2001 года на мероприятии ЛГБТ-организации «Кампания за права человека» басист и сооснователь американской рок-группы Styx Чак Паноззо сделал сразу несколько признаний. Музыкант рассказал о своей гомосексуальности и наличии ВИЧ-инфекции. По словам музыканта, ВИЧ-положительный статус был диагностирован в 1991 году, СПИД — в 1998 году

28 июля 2001 года на мероприятии ЛГБТ-организации «Кампания за права человека» басист и сооснователь американской рок-группы Styx Чак Паноззо сделал сразу несколько признаний. Музыкант рассказал о своей гомосексуальности и наличии ВИЧ-инфекции. По словам музыканта, ВИЧ-положительный статус был диагностирован в 1991 году, СПИД — в 1998 году

«Если врач скажет, что мне осталось жить пять минут, я не буду рвать на себе волосы. Просто я стану печатать на машинке немного быстрее»&lt;br>В марте 2002 года стало известно о причине смерти писателя-фантаста Айзека Азимова — почечная и сердечная недостаточность, которые привели к смерти писателя 6 апреля 1992 года, развились на фоне ВИЧ-инфекции и СПИДа. В примечании к биографии «Это была хорошая жизнь» вдова писателя Джанет написала, что Азимов был заражен при переливании крови во время операции на сердце в 1983 году

В марте 2002 года стало известно о причине смерти писателя-фантаста Айзека Азимова — почечная и сердечная недостаточность, которые привели к смерти писателя 6 апреля 1992 года, развились на фоне ВИЧ-инфекции и СПИДа. В примечании к биографии «Это была хорошая жизнь» вдова писателя Джанет написала, что Азимов был заражен при переливании крови во время операции на сердце в 1983 году

«Я живу такой же жизнью, как и все остальные люди, и не вижу особой причины для паники»&lt;br>14 декабря 2004 года вокалист известной британской синтипоп-группы Erasure Энди Белл рассказал о наличии у него ВИЧ-положительного статуса. В заявлении для прессы музыкант сообщил, что заболевание было диагностировано в июне 1998 года, а также о положительном результате теста своего партнера Пола Хики

14 декабря 2004 года вокалист известной британской синтипоп-группы Erasure Энди Белл рассказал о наличии у него ВИЧ-положительного статуса. В заявлении для прессы музыкант сообщил, что заболевание было диагностировано в июне 1998 года, а также о положительном результате теста своего партнера Пола Хики

«Я доверял им, это был круг близких друзей, и надеялся на их поддержку. Но мое доверие обернулось предательством с их стороны»&lt;br>17 ноября 2015 года известный американский актер Чарли Шин рассказал о своем ВИЧ-положительном статусе. В интервью телеканалу NBC актер сообщил, что диагноз был поставлен около четырех лет назад. Шин также признался, что подвергался шантажу со стороны людей, которые угрожали рассказать прессе о заболевании

17 ноября 2015 года известный американский актер Чарли Шин рассказал о своем ВИЧ-положительном статусе. В интервью телеканалу NBC актер сообщил, что диагноз был поставлен около четырех лет назад. Шин также признался, что подвергался шантажу со стороны людей, которые угрожали рассказать прессе о заболевании

«Чтобы поставить себе зубные импланты, я примерно год искал врача. Присылал кучу ссылок на американские исследования, где доказывают, что никакой разницы в приживаемости имплантов у &quot;ВИЧ-плюс&quot; и &quot;ВИЧ-минус&quot; нет.... Но врачи боятся»&lt;br>1 декабря 2015 года, во всемирный день борьбы со СПИДом, журналист Павел Лобков сделал заявление о наличии ВИЧ-инфекции. В эфире программы Hard Day&#39;s Night на телеканале «Дождь» (объявлен иностранным агентом) Лобков рассказал, что заболевание было диагностировано в 2003 году

1 декабря 2015 года, во всемирный день борьбы со СПИДом, журналист Павел Лобков сделал заявление о наличии ВИЧ-инфекции. В эфире программы Hard Day's Night на телеканале «Дождь» (объявлен иностранным агентом) Лобков рассказал, что заболевание было диагностировано в 2003 году

«Этим меня не запугать!»&lt;br> 6 января 1993 года на 55-м году жизни от осложнений, вызванных СПИДом, скончался танцор и балетмейстер Рудольф Нуриев. Диагноз был поставлен в 1984 году

6 января 1993 года на 55-м году жизни от осложнений, вызванных СПИДом, скончался танцор и балетмейстер Рудольф Нуриев. Диагноз был поставлен в 1984 году

«Джиа хотела снять сюжет, в котором она рассказала бы детям о наркотиках. Чтобы они знали, к чему наркотики могут привести. Она хотела сказать, что с этим можно справиться» &lt;br> 18 ноября 1986 года скончалась одна из первых американских топ-моделей Джиа Каранджи. Причиной смерти 26-летней манекенщицы стала пневмония, возникшая на фоне СПИДа

18 ноября 1986 года скончалась одна из первых американских топ-моделей Джиа Каранджи. Причиной смерти 26-летней манекенщицы стала пневмония, возникшая на фоне СПИДа

«Бог любит меня, он не позволит, чтобы со мной что-то случилось»&lt;br> 23 февраля 2000 года в Израиле скончалась 42-летняя певица и номинант на премию «Грэмми» Офра Хаза. Исполнительница скончалась в результате пневмонии, вызванной осложнениями на фоне СПИДа

23 февраля 2000 года в Израиле скончалась 42-летняя певица и номинант на премию «Грэмми» Офра Хаза. Исполнительница скончалась в результате пневмонии, вызванной осложнениями на фоне СПИДа

«Когда у тебя такая болезнь, то об этом лучше помалкивать, если не хочешь, чтобы все от тебя отвернулись…»&lt;br> 8 июня 1983 года актеру Року Хандсону был поставлен диагноз саркома Капоши, считающаяся одним из признаков СПИДа. Дальнейшие анализы подтвердили, что звезда 1950-х годов инфицирован ВИЧ. 2 октября 1985 года Рок Хандсон скончался

8 июня 1983 года актеру Року Хандсону был поставлен диагноз саркома Капоши, считающаяся одним из признаков СПИДа. Дальнейшие анализы подтвердили, что звезда 1950-х годов инфицирован ВИЧ. 2 октября 1985 года Рок Хандсон скончался

В 1988 году обладателю Пулитцеровской премии и активисту в защиту прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации и ВИЧ-инфицированных Ларри Крамеру был поставлен диагноз СПИД. В 1992 году была опубликована автобиографическая пьеса «Судьба моя»

В 1988 году обладателю Пулитцеровской премии и активисту в защиту прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации и ВИЧ-инфицированных Ларри Крамеру был поставлен диагноз СПИД. В 1992 году была опубликована автобиографическая пьеса «Судьба моя»

В 1995 году четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Грег Луганис опубликовал автобиографическую книгу, в которой признался, что является обладателем ВИЧ-положительного статуса. О своем диагнозе он узнал перед началом игр в Сеуле в 1988 году. В 1997 году по мотивам книги был снят фильм

В 1995 году четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Грег Луганис опубликовал автобиографическую книгу, в которой признался, что является обладателем ВИЧ-положительного статуса. О своем диагнозе он узнал перед началом игр в Сеуле в 1988 году. В 1997 году по мотивам книги был снят фильм

25 июня 1984 года в Париже от осложнений, связанных с СПИДом, скончался философ и историк Мишель Фуко. Смерть одного из самых влиятельных мыслителей XX века cподвигла его друга Даниэля Деферта создать первый во Франции фонд борьбы со СПИДом (AIDES)

25 июня 1984 года в Париже от осложнений, связанных с СПИДом, скончался философ и историк Мишель Фуко. Смерть одного из самых влиятельных мыслителей XX века cподвигла его друга Даниэля Деферта создать первый во Франции фонд борьбы со СПИДом (AIDES)

«Я сам живу с ВИЧ с 2011 года, и я сам прошел через все эти унижения и ад, через которые проходят все обычные люди»&lt;br> 4 декабря 2017 года журналист и директор фонда СПИД.ЦЕНТР/AIDS.CENTER Антон Красовский признался, что является обладателем положительного ВИЧ-статуса. В интервью изданию ZAG он сообщил, что вирус был диагностирован в 2011 году

«Я сам живу с ВИЧ с 2011 года, и я сам прошел через все эти унижения и ад, через которые проходят все обычные люди»
4 декабря 2017 года журналист и директор фонда СПИД.ЦЕНТР/AIDS.CENTER Антон Красовский признался, что является обладателем положительного ВИЧ-статуса. В интервью изданию ZAG он сообщил, что вирус был диагностирован в 2011 году

Академик рассказывал, что в большинстве стран мира эпидемия ВИЧ пошла на спад, «но в России до сих пор обратная ситуация». И перечислял, что нужно сделать для борьбы с распространением вируса — например, выработать у граждан привычку регулярно сдавать анализ на ВИЧ. А еще — пользоваться презервативами и рассказывать молодежи о важности предохранения. «В Германии, где самый низкий уровень ВИЧ в Европе, существуют обязательные уроки сексуального просвещения. К сожалению, в России в Госдуме заседает большое количество кликуш, которые вместо спокойного обсуждения этой темы сразу начинают кричать про недопустимость разврата»,— говорил в 2015 году Вадим Покровский — и продолжал говорить еще 11 лет, несмотря на то что упомянутые депутаты регулярно называли его «агентом, действующим против интересов государства».

Как ни странно, именно та его пресс-конференция для четырех журналистов смогла донести важность темы ВИЧ до общества: слова про «национальную катастрофу» на следующий день цитировали все газеты и каналы (телевизионные, конечно). Еще через пару дней премьер Дмитрий Медведев поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой разработать национальную стратегию по борьбе с ВИЧ. В следующие годы российские СМИ — и “Ъ”, разумеется,— стали регулярно писать о проблеме имуннодефицита. В общем, колеса медленно завертелись… но в 2026 году кажется, что они где-то забуксовали. И общество знает об этом благодаря все тому же Вадиму Покровскому.

Лауреаты Нобелевской премии мира 23 октября вручат Награду мира актрисе Шэрон Стоун за заслуги в борьбе со СПИДом: премия присуждается за деятельность, «подарившую солидарность и новую надежду миллионам людей, которые боролись и борются с трагедией ВИЧ/СПИДа»

Элизабет Тейлор начала бороться со СПИДом после того, как оказалось, что ее близкий друг актер Рок Хадсон ВИЧ-инфицирован. Она появилась с ним на публике в обнимку, поддержав его и шокировав тем самым общественность, после чего начала сотрудничать с Американским фондом исследований СПИДа. В 1991 году создала свой собственный Фонд поддержки людей с ВИЧ, который пожертвовал на борьбу с болезнью более $120 млн

Принцесса Диана постоянно посещала больницы для больных СПИДом и одна из первых в 1980-х годах привлекла внимание общественности к этой проблеме. В 1987 году она сфотографировалась с ВИЧ-инфицированным, хотя тогда все еще было распространено мнение, что болезнь передается при тактильном контакте. Диана была покровительницей Национального фонда СПИДа, а ее частный благотворительный фонд предоставлял поддержку людям с ВИЧ в Африке на стадии умирания

Актриса и певица Барбара Стрейзанд основала благотворительный фонд «Стрейзанд фаундейшн», вложив несколько миллионов долларов в исследования по борьбе со СПИДом. Впервые она затронула эту проблему в 1992 году, выступив с речью на благотворительном мероприятии: «Это замечательно, что люди с ВИЧ могут долго жить благодаря новым препаратам, но многие считают, что комбинированная терапия — это избавление от заболевания, когда на самом деле это не так»

Певица и актриса Лайза Миннелли в 2003 году получила приз за личный вклад в дело борьбы со СПИДом: она уже долгое время поддерживает деятельность Американского фонда исследований СПИДа. ООН пригласила Лайзу Миннелли для открытия Дня борьбы со СПИДом, на котором она сказала: «Время от времени я ощущаю, что люди думают: все хорошо, и это лечится. Думают, что они остановили это. Нет, не остановили. Ситуация улучшилась, но нам необходимо продолжать бороться. Это все еще продолжается. В конечном итоге мы остановим болезнь, но нам нужна ваша помощь»

Актриса Вупи Голдберг приезжала в Южную Африку в качестве посла ООН по борьбе со СПИДом в мире: «От СПИДа умирают теперь так часто, что если твой приятель умер от чего-то другого, это воспринимается как облегчение»

В 2006 году у Карлы Бруни от СПИДа умер брат Вирджинио: «Ему было 46 лет. Это заставило меня по-новому взглянуть на жизнь. Мы с мамой организовали благотворительный фонд и с тех пор помогаем людям, живущим с ВИЧ». Карла Бруни является послом доброй воли Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

Наталья Водянова борется со СПИДом в Африке. Она стала лицом рекламной кампании колясок Bugaboo: проект направлен на помощь беременным женщинам и призван уменьшить риск передачи заболевания младенцу. Bugaboo будет перечислять 1% от каждой продажи в благотворительный фонд RED

Актриса Шарлиз Терон основала организацию от своего имени, направленную на борьбу с ВИЧ/СПИД. Цель — просвещать бедные слои населения о проблеме и способах профилактики заболевания

За эти 11 лет он мог бы сделать прекрасную карьеру, стоило только почаще одобрять государственные меры по борьбе с ВИЧ. Но оценки господина Покровского обычно не совпадали с оптимистичной статистикой ведомств. Самый яркий пример —подсчет количества ВИЧ-положительных россиян. Дело в том, что Министерство здравоохранения РФ опирается на данные диспансерного учета и Федерального регистра людей, живущих с ВИЧ. В 2026 году это 882 тыс. человек — вроде бы не так уж и плохо, «ужас, конечно, но не ужас-ужас».

Однако Роспотребнадзор и Вадим Покровский всякий раз портили эту относительно благостную картину, сообщая, что к 2026 году диагноз ВИЧ лабораторно подтвержден более чем у 1,23 млн граждан, просто не все из них потом встают на учет.

А еще многие россияне даже не знают о своем статусе, потому что в обществе до сих пор не принято регулярно проверяться на ВИЧ, поэтому реальные цифры намного хуже, не уставал напоминать Вадим Покровский.

«И кто теперь будет спорить с Минздравом?» — написала мне сегодня известная медицинская журналистка. И правда, кто? Даже удивительно, что Вадим Покровский не потерял свою должность в структуре Роспотребнадзора. Может быть, его прикрывали те самые высокопоставленные пациенты из числа госслужащих. А может, его оппоненты понимали, что имеют дело с настоящим профессионалом, который находится на своем месте и искренне переживает за свое дело — редкость для нашего отечества, и разбрасываться такими людьми нельзя.

Неизвестно, кто теперь будет говорить обществу неудобную правду о масштабах эпидемии ВИЧ. Но каждый из нас может внести свой вклад в борьбу с ней — надо пользоваться презервативами и регулярно сдавать анализ на ВИЧ. Как и призывал академик Вадим Покровский.

Александр Черных

СПИД был впервые описан врачами в 1981 году, а Всемирный день борьбы против болезни появился в 1988 году. В том же году был зарегистрирован первый случай смерти от СПИДа в СССР (на фото — шествие 1 декабря 1991 года в Москве)

Одной из первых известных жертв СПИДа стал Клаус Номи, немецкий певец, известный своими эпатажными выступлениями, в том числе вместе с Дэвидом Боуи. Номи умер от осложнений, вызванных СПИДом, в Нью-Йорке в августе 1983 года

Демонстрация в Париже 1 декабря 1996 года. В том же году была создана Объединенная программа ООН по борьбе со СПИДом (UNAIDS)

У актера Рока Хадсона (на фото с актрисой Дорис Дэй — его постоянной партнершей в кино) обнаружили болезнь в 1983 году, но до самой смерти в 1985-м актеру приходилось ее скрывать: консервативное американское общество осуждало СПИД как болезнь гомосексуалистов и наркоманов

Считается, что первоначально СПИД зародился в Африке, и континент до сих пор остается самым зараженным в мире: на 2011 год к югу от Сахары жило 69% всех больных в мире (на фото — акция против СПИДа в трущобах столицы Кении Найроби 1 декабря 1997 года)

Французский философ Мишель Фуко умер от СПИДа, которым заразился во время поездок с лекциями в США, в 1983 году. После смерти Фуко, Даниэль Дефер, проживший с ним более 20 лет, основал некоммерческую организацию по борьбе со СПИДом AIDES, которая и сейчас остается крпунейшей во Франции

Красная лента стала эмблемой борьбы против СПИДа в 1991 году. Идея принадлежала группе художников из Нью-Йорка, а прототипом стали похожие желтые ленты, которыми приветствовали американских солдат, возвращавшихся из Кувейта после операции &quot;буря в пустыне&quot; (на фото — демонстрация в Индонезии 1 декабря 2004 года)

В конце 1980-х — начале 1990-х годов паника вокруг эпидемии СПИДа была на пике, а отношение общества к больным — нетерпимым. Так, первая информация о болезни солиста группы Queen Фредди Меркьюри повилась уже в 1986 году, а подтвердил он ее только в ноябре 1991-го — за два дня до смерти

Писатель-фантаст Айзек Азимов умер в 1992 году. Только десять лет спустя его вдова Дженет признала, что Азимов был болен СПИДом, которым заразился в результате переливания крови. Перед смертью писателя врачи посоветовали ему скрыть болезнь, опасаясь, что общественная нетерпимость к СПИДу отразится на жизни его семьи

Шествие против СПИДа на Старом Арбате в Москве 1 декабря 2005 года. Заболеваемость в России растет, прежде всего, за счет заражений при внутривенном введении наркотиков. В этом году, по предварительным данным, количество смертей от СПИДа составит около 25 тыс.

В 1984 году вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) обнаружили у эмигрировавшего из СССР танцовщика Рудольфа Нуриева. Через 9 лет, в 1993 году, он умер от осложнений болезни

Акция работников индийской секс-индустрии против СПИДа, изображенного в виде демона, 1 декабря 2001 года. На борьбу с болезнью в стране тратится около 5% от общего бюджета на здравоохранение, в результате за последние 10 лет заболеваемость СПИДом в Индии снизилась на 57%

Одним из первых известных людей, публично объявивших о зараженности СПИДом, был Артур Эш — первый чернокожий теннисист, выигравший US Open. В 1992 году Эш рассказал о своей болезни, которой заразился при переливании крови, газете USA Today, а спустя год умер

Современные антиретровирусные препараты могут надолго продлить жизнь больного. Но главным методом борьбы со СПИДом остается профилактика, и прежде всего использование презервативов, которое труднее всего пропагандировать в развивающихся странах с высоким процентом заболеваемости (на фото — демонстрация против СПИДа 1 декабря 2006 года в Бангкоке)

Актер Энтони Перкинс, ставший знаменитым благодаря главной роли в фильме Альфреда Хичкока &quot;Психо&quot;, умер от СПИДа в 1992 году, тоже скрывая болезнь до последнего дня. &quot;Многие считают, что СПИД — божье возмездие, но мне кажется, что эта болезнь была послана нам, чтобы научить людей любить, понимать и сочувствовать друг другу&quot;, — сказал актер перед смертью

