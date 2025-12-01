Каждый сотый россиянин инфицирован ВИЧ

В России более 1,25 млн человек живут с инфекцией ВИЧ, сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский. В конце 2024 года зараженных было 1,215 млн человек.

Господин Покровский пояснил, что ВИЧ-инфекция диагностирована у каждого сотого россиянина, а распространенность заболевания у взрослых людей (от 15 до 50 лет) превышает 1%. По его словам, самая пораженная группа — мужчины в возрасте от 40 до 45 лет (4% среди них живут с ВИЧ), среди женщин аналогичного возраста заражены 3%.

Академик отметил, что далеко не все ВИЧ-положительные встают на учет. По данным Министерства здравоохранения, их число составляет около 900 тыс. человек. «Все должны понять, что эпидемия не прекратилась, риски заражения очень большие»,— отметил господин Покровский на пресс-конференции в Москве (цитата по «РИА Новости»). Он рассказал, что сейчас 40 млн человек в мире живут с ВИЧ. Ожидается, что в этом году прирост инфицированных составит 1,4 млн человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России сохраняется тенденция к снижению числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. В 2024 году в стране выявили 48,5 тыс. новых случаев заражения, что на 11% меньше год к году, отметил он. По словам господина Мурашко, в 2024 году тестирование на ВИЧ прошли 37% россиян.

1 декабря отмечается всемирный день борьбы со СПИДом. ООН учредила его в 1988 году для повышения осведомленности о ВИЧ-инфекции и СПИДе.