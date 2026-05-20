S7 получила два Airbus A321 Red Wings

S7 оформила финансовый лизинг на два Airbus A321, которые четыре года простаивали в парке Red Wings. По данным “Ъ”, сделка была урегулирована через структуру Росавиации с бывшим иностранным владельцем и обошлась примерно в 2 млрд руб. Самолеты переведены в российскую собственность и должны вернуться к полетам уже этим летом.

Как стало известно “Ъ”, речь идет о 20-летних лайнерах, ранее принадлежавших ирландской AerCap. По данным источников, S7 уже начала процесс их регистрации в российском реестре и планирует восстановить летную годность машин к концу лета. В компании рассчитывают выполнить работы своими силами.

Параллельно обсуждается урегулирование по шести оставшимся А320/А321, которые по-прежнему числятся за другими иностранными лизингодателями. Источники “Ъ” считают, что согласование по большей части этих самолетов может завершиться до конца года, хотя не по всем лайнерам восстановление выглядит экономически оправданным.

