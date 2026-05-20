Задержали соучастника обвиняемого в убийстве женщины, чье тело нашли в диване

В Москве задержали соучастника мужчины, обвиняемого в убийстве женщины на юго-востоке столицы. Следствие планирует предъявить ему обвинение и обратиться в суд с просьбой арестовать фигуранта. Об этом рассказали в пресс-службе московского главка СКР.

О возбуждении дела ведомство сообщило 19 мая. По данным следствия,18 мая женщина заявила о пропаже своей сестры, которая 10 дней не выходила на связь. После обыска в квартире пропавшей ее тело нашли спрятанным в диване.

Следователи выяснили, что убийство совершил сосед погибшей по квартире. После этого злоумышленник уехал за границу. Ему заочно предъявили обвинение.

