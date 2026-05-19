Мужчина убил соседку по квартире в Москве, спрятал труп в диван и сбежал из страны

СКР возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения тела женщины, спрятанного в диване в квартире на юго-востоке Москвы. Обвинение предъявили иностранцу, который был соседом погибшей. Об этом рассказали в столичном главке ведомства.

18 мая женщина сообщила правоохранителям о пропаже своей сестры. По ее словам, родственница 10 дней не выходила на связь и отсутствовала дома. После этого правоохранители провели обыск в квартире пропавшей на Люблинской улице и нашли ее тело, спрятанное в диване.

Следователи просмотрели записи с камер наблюдения, допросили свидетелей и выяснили, что убийство совершил сосед погибшей по квартире. После этого злоумышленник уехал из России.

