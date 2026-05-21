Брожение в трех соснах

История с банкротством Трехсосенского завода Михаила Родионова — четвертого по объему производителя пива в России, начавшаяся в 2020 году, подходит к концу. На торгах предприятие было выкуплено за 500 млн руб. компанией, принадлежащей супруге бизнесмена. В общей сложности за всю процедуру банкротства заводом и связанными с ним структурами было выплачено 47–48 млрд руб.: значительная часть — это задолженность по налогам.

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

ООО «Завод "Трехсосенский"», принадлежащее Михаилу Родионову, в конце апреля в рамках банкротства было выкуплено на торгах за 500 млн руб., следует из материалов на Федресурсе. Покупателем стало аффилированное с ним ООО «Трехсосенский». Бенефициаром последней компании является супруга господина Родионова — Лилия Родионова. В компании на запрос “Ъ” не ответили, а с Михаилом Родионовым связаться не удалось.

Трехсосенский пивзавод — четвертый по объему производитель пива в России. Основан в 1888 году купеческой семьей Марковых. По имеющимся в распоряжении “Ъ” данным участников пивного рынка, в 2025 году завод нарастил розлив на 19,62%, до 49,2 млн декалитров пива и пивных напитков. В портфеле Трехсосенского пивзавода такие бренды, как «Трехсосенское», «Ячменное поле», Vanbier, «Энергия первых» (энергетик), «Домашний бочонок» (квас). Согласно СПАРК, выручка ООО «Трехсосенский» в 2025 году выросла на 28,61%, до 29,4 млрд руб., чистая прибыль — на 110,17%, до 3,02 млрд руб.

Конкурсный управляющий ООО «Завод "Трехсосенский"» Игорь Косулин сообщил “Ъ”, что за всю процедуру банкротства было заплачено примерно 47–48 млрд руб. В том числе 12,6 млрд руб. — ООО «Трехсосенский» в счет погашения долга перед Федеральной налоговой службой (см. "Ъ " от 22 апреля). После погашения задолженности перед налоговиками ООО «Трехсосенский» фактически стало основным кредитором. Сейчас компании принадлежит 99,76% голосов на собрании кредиторов. По этой причине дальнейшее приобретение ключевых активов на торгах выглядит логичным развитием этой модели, полагает партнер юркомпании Orchards Азат Ахметов.

Такое решение, скорее всего, было продиктовано необходимостью сохранить контроль над активом, говорит управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков. Согласно закону о банкротстве, статус мажоритарного кредитора позволяет определять условия продажи имущества. Поэтому любая попытка передать имущество напрямую или иным способом была бы расценена как злоупотребление правом и успешно оспорена, поясняет эксперт. Участие в публичных торгах позволило легально приобрести имущество по рыночной цене, исключив риск потери актива и одновременно сведя к минимуму угрозу судебного оспаривания сделки, констатирует господин Косаков.

275,19 миллиона декалитров напитков брожения, включая пиво, пивные напитки, сидр, было произведено в России в январе—апреле 2026 года, по данным Росалкогольтабакконтроля.

Долгое время сторонние покупатели не выражали интереса к этому активу, говорит Игорь Косулин. В собственности ООО «Завод "Трехсосенский"» в основном только выпущенные до 2014 года линии розлива немецкого производства, для которых сейчас тяжело достать запчасти, поясняет он. С 2024 года цена активов завода на торгах опустилась с 3,75 млрд до 500 млн руб. Но интерес к этому оборудованию проявили покупатели металлолома, отмечает Игорь Косулин. Поэтому ООО «Трехсосенский», другому юрлицу семьи Михаила Родионова, пришлось выкупить актив на торгах самостоятельно, чтобы не допустить хаоса на производстве, констатирует эксперт.

Азат Ахметов говорит, что вырученные от продажи имущества 500 млн руб. будут распределены в общем порядке: сначала на покрытие текущих расходов процедуры, вознаграждение арбитражного управляющего и привлеченных лиц, а затем между кредиторами пропорционально размеру их требований в соответствующей очередности. Поскольку аффилированная компания заменила Федеральную налоговую службу в реестре, она вправе претендовать на получение части этих денежных средств на общих основаниях как крупнейший кредитор, отмечает он. Фактически возникает ситуация, при которой часть средств, уплаченных за приобретение актива, потенциально может вернуться покупателю, констатирует он. Господин Косулин ожидает, что в ближайшее время конкурсная процедура завершится и организация «начнет работать в полную силу».

Владимир Комаров, Анна Занина