С бору по сосенке

Банкротящийся пивоваренный завод «Трехсосенский» Михаила Родионова через связанную с владельцем структуру погасил налоговые долги на 12,55 млрд руб. Это одна из крупнейших выплат задолженности перед бюджетом в рамках дела о несостоятельности. Аффилированное с банкротом юрлицо, перечислив деньги ФНС, стало ключевым кредитором должника. По мнению экспертов, погашению задолженности способствовало возбуждение уголовных дел из-за неуплаты налогов, а также арест дорогостоящих активов супругов Родионовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В рамках банкротства ООО «Завод "Трехсосенский"», принадлежащего Михаилу Родионову, произошла замена ФНС как крупнейшего кредитора на аффилированную с должником компанию — ООО «Трехсосенский». Последняя организация (гендиректором является Михаил Родионов, а владельцем его супруга Лилия) заплатила налоговые долги в сумме 12,55 млрд руб. за банкротящийся завод, говорится в определении Арбитражного суда Самарской области от 17 апреля.

Трехсосенский пивзавод — крупный производитель пива, основанный в 1888 году купеческой семьей Марковых. Основные мощности ООО «Трехсосенский» сосредоточены в Ульяновской области, городах Димитровграде и Ульяновске. На рынке конечным бенефициаром предприятия называют бизнесмена Михаила Родионова. По имеющимся в распоряжении “Ъ” данным участников пивного рынка, в 2025 году завод выпустил 49,2 млн декалитров пива и пивных напитков, увеличив розлив на 19,62%. В портфель предприятия входят бренды: пиво «Трехсосенское», «Ячменное поле», Vanbier, энергетик «Энергия первых», квас «Домашний бочонок» и пр. Согласно СПАРК, выручка «Трехсосенского» в 2025 году выросла на 28,61%, до 29,4 млрд руб., чистая прибыль — на 110,17%, до 3,02 млрд руб. По объему производства компания на четвертом месте в РФ, первые три занимают «Напитки вместе» (ранее AB InBev Efes), «Балтика» и «Пивоварни Бочкарев».

С претензией на арест

Миллиардные налоговые претензии были предъявлены заводу «Трехсосенский» в августе 2019 года по итогам выездных проверок. По версии налоговиков, компания вела «двойную бухгалтерию», занижая объем произведенной и проданной продукции в целях занижения налоговых отчислений. Средства выводились на счета бенефициара и аффилированных с ним лиц, утверждала инспекция.

В октябре 2019 года завод подал на свое банкротство. ФНС вступила в дело как крупнейший кредитор (более 99% голосов по реестру) и потребовала привлечь к субсидиарной ответственности бенефициара и его жену, а также связанные с предприятием компании, заявляя, в частности, о выводе активов. В рамках обеспечительных мер под арест попало дорогостоящее имущество супругов Родионовых, включая объекты недвижимости, автомобили, оборудование и ценные бумаги (акции банка «Венец» номинальной стоимостью 4,8 млрд руб.). Предприятие пыталось обжаловать налоговые претензии, дело дважды прошло по судебным инстанциям, но в итоге доначисления признали законными.

Параллельно с этим в 2024 году в отношении руководства банкротящегося завода были возбуждены уголовные дела, в том числе по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере. 10 декабря 2024 года правоохранительные органы задержали господина Родионова, но через три дня суд отпустил его под залог в 50 млн руб. в связи с погашением долга в размере 3 млрд руб. И вот теперь оставшийся налоговый долг был возмещен в рамках дела о банкротстве — по платежному поручению ООО «Трехсосенский». Таким образом, всего в бюджет выплачено свыше 15 млрд руб. задолженности.

2,26 триллиона рублей было включено в реестры требований кредиторов банкротов-юрлиц за 2025 год, по данным ЕФРСБ.

Связаться с Михаилом Родионовым не удалось. “Ъ” направил запрос в ООО «Трехсосенский» и в ФНС РФ. Источник “Ъ”, близкий к налоговой службе, подтвердил погашение долга завода, уточнив, что уголовные дела в отношении руководства предприятия пока не закрыты. Партнер Criminal Defense Firm Анна Голуб уточняет, что оплата недоимки с пенями и штрафами (в том числе третьими лицами) позволяет прекратить уголовное дело по неуплате налогов по нереабилитирующим основаниям.

Конкурсный управляющий банкротящегося завода Игорь Косулин сообщил “Ъ”, что компания еще должна около 20 млн руб. немецкой KHS, занимающейся поставками оборудования для розлива, и несколько сотен тысяч рублей местному кредитору. Он говорит, что сама площадка продолжает работать, но основное производственное оборудование не принадлежит банкротящемуся ООО, а зарегистрировано на другое юрлицо. Имущественный комплекс банкротящегося завода снова планируется выставить на торги по начальной цене 1,35 млрд руб., предыдущие попытки реализовать эти активы успехом не увенчались.

Налог — всему голова

Партнер Orchards Азат Ахметов рассказывает, что в банкротной практике есть множество примеров погашения налоговых долгов, но дело «Трехсосенского» отличается размером выплаты. Юрист объясняет, что удовлетворить требования фискального ведомства всегда выгодно, поскольку задолженность перед ФНС фактически гарантирует субсидиарную ответственность, а также исключает возможность заключения мирового соглашения с другими кредиторами.

В деле «Трехсосенского» как раз сошлись основные стимулы к расчету с бюджетом: уголовное преследование, арест имущества, крупная потенциальная субсидиарная ответственность и доминирующее положение ФНС в реестре кредиторов, указывает управляющий партнер «Пугачева и партнеры» Татьяна Пугачева. К тому же сам закон о банкротстве мотивирует к погашению налоговых долгов, позволяя выплачивать их отдельно от других, добавляет Азат Ахметов. Арбитражный управляющий Максим Лапкин уточняет, что требования налоговиков нередко погашают вынужденно — из-за давления на бенефициара бизнеса, в том числе через арест его имущества.

Теперь основным кредитором банкрота выступает аффилированная с ним структура, а сумма оставшихся долгов невелика. В связи с этим юристы допускают, что завод может выйти из процедуры банкротства. Господин Ахметов не исключает, что скоро будет предпринята попытка заключить с кредиторами мировое соглашение. Управляющий завода-банкрота Игорь Косулин пока не слышал о переговорах с кредиторами по урегулированию оставшихся долгов.

Ян Назаренко, Анна Занина, Владимир Комаров