Таджикских экстремистов достали из Иваново

Как стало известно “Ъ”, суд в Иваново рассмотрит административный иск о признании экстремистским и запрете в России общественного движения «Группа 24». Ранее оно выступало против властей Таджикистана, но после начала СВО стало использоваться и против РФ. Участники группы формировали ячейки для совершения преступных акций и по заданию украинских спецслужб собирали данные на военнослужащих для последующих нападений на них самих и членов их семей.

С административным иском в Октябрьский райсуд Иваново обратился прокурор Ивановской области Андрей Жугин. Ответчиком по нему выступает Махмадджон Рахматджони, отбывающий 20-летний срок за тяжкие преступления в Таджикистане.

По данным источников “Ъ”, в заявлении говорится о том, что прокуратурой совместно с ФСБ и МВД в России выявлено общественно-политическое движение «Группа 24», деятельность которого направлена на активизацию протестных по отношению к государственной власти настроений, призывы к населению стран—участниц СНГ к массовым беспорядкам и свержение основ конституционного строя.

Что такое «Группа 24» Досье «Группа 24» — политическое движение, созданное в 2012 году в Москве таджикским предпринимателем и оппозиционером Умарали Кувватовым, эмигрировавшим из-за преследований со стороны властей. Основными своими целями движение называет отставку президента и правительства Таджикистана, освобождение политзаключенных в стране, отмену закона о «Лидере нации», борьбу с коррупцией. 9 октября 2014 года деятельность «Группы 24» была признана экстремистской и запрещена Верховным судом Таджикистана. 5 марта 2015 года основатель и лидер движения Умарали Кувватов был застрелен в Стамбуле, новым руководителем «Группы 24» стал таджикский оппозиционер Сухроб Зафар. Большинство членов движения проживают в Германии, Австрии, Польше, Чехии, Испании, Франции, Великобритании, Норвегии и Швеции. Часть активистов пребывают в Турции, США, Канаде и России. В 2014–2024 годах активисты движения регулярно проводили митинги против политики президента Таджикистана Эмомали Рахмона в разных странах, включая Россию, обвиняя его в коррупции, авторитаризме и подавлении свободы слова. В 2016-м члены «Группы 24» участвовали в конференции ОБСЕ по правам человека в Варшаве, где представляли «доклад о ситуации с правами человека в Таджикистане».

ФСБ установила, что движение было создано в 2012 году в Москве таджикским предпринимателем Умарали Кувватовым, уехавшим из Таджикистана в связи с преследованием со стороны властей этой страны за призывы к массовым беспорядкам.

Лидером же российской ячейки «Группы 24» являлся Махмадджон Рахматджони, получивший гражданство РФ благодаря браку с женщиной, которая старше его на 24 года. Впоследствии ФСБ лишила его российского подданства. Обосновавшись в России, Рахматджони, согласно прокурорскому иску, неоднократно выдвигал требования к властям страны о смягчении миграционного законодательства, организации мигрантам приоритетного доступа к получению образования, трудоустройству, медицинскому и пенсионному обеспечению. При этом ответчик осуществлял обучение иностранцев способам оказания противодействия правоохранительным органам, предпринимал попытки дестабилизации межнациональной обстановки в Московском регионе, организуя несанкционированные митинги с участием значительного числа выходцев из Таджикистана. Сейчас фигурант находится в колонии. Кувватов же был застрелен выходцем из Таджикистана в Стамбуле.

Как установили ивановские прокуроры и сотрудники ФСБ, после начала специальной военной операции на территории Украины представители организаций стран Европы используют подконтрольные «Группе 24» интернет-площадки для «кампании по дискредитации России». На ресурсах осуществляется дублирование публикаций «Полка “Азов”» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Правого сектора» (признан в РФ экстремистской и террористической организацией и запрещен).

Сторонниками «Группы 24», по данным МВД России, находящимися в России и за границей, периодически организуются сборы средств для различных украинских вооруженных формирований, противостоящих российской армии, и других экстремистов.

Росфинмониторингом выявлен целый ряд финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием противоправной деятельности. Например, в период с 1 января по 28 октября 2021 года на банковские счета Рахматджони, который официально нигде не работал, поступило 2,2 млн руб. более чем от 1600 физических лиц (свыше 1 тыс. из них имеют только иностранные гражданства). Кроме того, фигурант получал средства от участников экстремистских движений в России (более 150 тыс. руб.), а одному из своих сообщников перевел более 280 тыс. руб.

Следственным управлением ФСБ России установлено, что, действуя в интересах Главного разведывательного управления Минобороны Украины, один из руководителей «Группы 24» организовал в соцсетях сбор установочных данных участников СВО. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело о шпионаже, а в ноябре 2024 года по приговору Мособлсуда он получил за это 14-летний срок. Другой участник группы осужден Басманным райсудом Москвы на восемь с половиной лет за распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России.

Согласно информации российских силовиков, «Группа 24» действует на территории России экстерриториально, активисты и сторонники движения регулярно привлекаются к административной и уголовной ответственности за действия экстремистской направленности, а их протестная деятельность направлена на дестабилизацию обстановки не только в РФ, но и в странах—участницах СНГ. В Таджикистане движение давно запрещено. Кроме того, экстремисты вербуют иностранных граждан и лиц без гражданства «к повышению диверсионной активности», чем наносят ущерб национальным интересам России, что является недопустимым.

Прокуратура требует признать общественное движение «Группа 24» экстремистским и запретить его деятельность на территории Российской Федерации; признать информацию, размещенную на сайте организации, запрещенной к распространению в РФ; обратить в доход казны 2,2 млн руб., находящихся на счетах Махмадджона Рахматджони. Разбирательство по требованию истца пройдет в закрытом режиме.

Николай Сергеев