Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Гамбурге

15-я ракетка мира Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Гамбурге. В матче второго круга россиянин уступил французу Юго Эмберу, занимающему 34-е место в мировом рейтинге.

Встреча продлилась 2 часа 15 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу французского теннисиста. В четвертьфинале Юго Эмбер сыграет с 57-й ракеткой мира перуанцем Игнасио Бусе.

Общий призовой фонд турнира в Гамбурге составляет €2,2 млн. В прошлом году победителем соревнования стал итальянец Флавио Коболли.

Таисия Орлова