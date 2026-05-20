Кто и как формирует образы нашего будущего

Какие образы будущего доминируют в России и за ее пределами? Кто влияет на их формирование? Почему представления о будущем общества, элит и технологического сектора могут не совпадать? Эти и другие вопросы обсуждались на экспертной сессии «Гуманитарные и технические науки в поисках будущего», которую философский клуб «Цивилизационное будущее России» провел 20 мая на ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде.

Фото: пресс-служба Философского клуба "Цивилизационное будущее России"

Будущее все чаще становится не только темой прогнозов, но и предметом конкуренции разных подходов, констатировали участники сессии: если одни видят его через ценности, культуру, образование и общественные ожидания, то другие — через технологии, цифровую трансформацию, искусственный интеллект и новые модели управления.

В рамках дискуссии эксперты постарались ответить на вопросы:

Можно ли согласовать разные представления о будущем — общественные, экспертные, политические и технологические — и превратить их в общий образ движения вперед?

Возможно ли проектировать будущее, если гуманитарная и техническая оптики существуют отдельно друг от друга?

Как стремительное развитие технологий меняет не только инструменты прогнозирования, но и сами представления о том, каким должно быть завтрашнее общество?

Взгляд на то, каким сегодня видят будущее граждане России, представила директор Института региональных исследований факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицина. В фокусе ее выступления оказалась региональная специфика восприятия будущего, то, какие запросы, надежды и тревоги формируют представления россиян о завтрашнем дне.

Эксперт отметила парадокс: с одной стороны, горизонт планирования граждан сократился (более 60% не планируют будущее дальше года), с другой — запрос на стабильность и долгосрочность остается базовым. Она выделила четыре образа будущего в массовом сознании: «Великая Россия» (победы и достижения), «Комфортная Россия» (качественная среда для жизни), «Справедливая Россия» (честные зарплаты и социальное равенство) и «Прогрессивная Россия» (технологический рывок). В целом по стране «сейчас очень сильно возрастает запрос комфортной России», констатировала Кислицина. При этом она особо подчеркнула: условная лавочка, за появление которой во дворе проголосовали люди, и лавочка, просто поставленная властью,— это в сознании жителя две разные лавочки.

В международном контексте проблему рассмотрела кандидат политических наук, доцент РАНХиГС, эксперт центра развития гуманитарных технологий «Новая Эра» Екатерина Лебедева. Она представила обзор моделей будущего, которые формируют мировые элиты: от докладов Римского клуба и Всемирного экономического форума до концепций Жака Аттали, Жака Фреско и Ника Лэнда.

Эксперт обратила внимание, что во всех этих моделях «человек становится просто элементом управляемой системы», а семья, любовь и дети исчезают из повестки, уступая место технократии, цифровым стандартам и «архитектуре контроля». Ответ России как самостоятельного центра, а не просто объекта глобальных сценариев, по ее мнению, должен строиться на осознанном самопонимании, суверенном целеполагании и институциональном проектировании собственного цивилизационного будущего.

На том, как образ будущего формируется внутри страны, сосредоточился представитель российского общества «Знание» в Нижегородской области Александр Митрофанов. Он напомнил, что россияне — носители цивилизационного кода, унаследованного от Византии: «В имперское время у нас была конкретная модель: Москва — Третий Рим. Мы строили Третий Рим, и это вдохновляло многие народы, в Европе в том числе».

Эксперт констатировал, что у России до сих пор «есть и силы, и желание переформатировать мир, продуцировать собственные нарративы и ценностные установки, которые позволяют нам сохранять себя в качестве государства-цивилизации». В качестве примера он привел яркую позицию российского руководства, которое говорит о формировании многополярного мира, о кардинальной перестройке тех процессов, которые до недавнего времени вели к «концу истории» по моделям философов Запада.

Как цифровые технологии и искусственный интеллект влияют на общественные представления о будущем и какие новые вызовы в связи с этим возникают, рассмотрел член Общественного совета при Минцифры России и руководитель рабочей группы по регулированию ИИ-контента Валерий Сидоренко. Центральный его тезис заключался в том, что «технологии будущее не создают сами по себе — они его создают, когда начинают менять модели поведения людей».

Эксперт предрек переход от работы с целевыми аудиториями к «миллиарду индивидуальных информационных пузырей», когда информация будет доходить до каждого человека в персонализированном формате. При этом, по его словам, с развитием нейросетей выяснилось, что «лирики не проиграли физикам»: гуманитарные компетенции — кругозор, качество языка, умение интерпретировать — стали ключевой ценностью, потому что «если естественного интеллекта нет, то и искусственный не поможет».

Модератор дискуссии, генеральный директор АНО «Центр развития гуманитарных технологий “Новая Эра”» Александр Шабалтин обратил внимание на парадоксальность того факта, что главным символом будущего все чаще становится искусственный интеллект. Эксперт подчеркнул, что, невзирая на стремительный прогресс, нынешние системы пока еще остаются в рамках «узкого ИИ»: распознают, анализируют, генерируют, но все это не мышление, а его статистическая имитация.

Шабалтин обратился к концепции «замороженного будущего» Питера Тиля: стремительное развитие цифровых технологий сочетается с замедлением радикального прогресса в физическом мире. Если компьютеры становятся все быстрее, то самолеты летают на тех же скоростях, что и десятилетия назад, а после «Аполлона» человечество не вышло сильно дальше околоземной орбиты.

Как отметил Шабалтин, в условиях такого перекоса — ускорения в виртуальной среде и замедления изменений физического мира — возникает вопрос: ИИ станет началом новой эпохи радикального прогресса или же лишь инструментом оптимизации существующих процессов?

С позиции технологического бизнеса тему рассмотрел представитель «АЛМИ Партнер» Николай Шортов. Он затронул вопросы о том, как инновации меняют экономику, управленческие решения и сценарии развития общества. Свое выступление эксперт выстроил вокруг трех «архитекторов реальности»: Ивана Ефремова (светлое будущее через самореализацию и контакт с иными цивилизациями), Станислава Лемма (риски техногенного видового вымирания) и Айзека Азимова (три закона робототехники и нулевой закон защиты человечества). Шортов призвал удерживать в проектировании будущего человека как высшую ценность, сочетая «светлый образ Ефремова, строгий прагматизм Лемма и нестираемые законы Азимова».

Илья Арзуманов