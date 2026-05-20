Сборная Мексики

Место в рейтинге FIFA — 15-е.

Чемпионат мира 2012 года — групповой этап.

Ключевые игроки — Сесар Монтес («Локомотив», Россия), Хоан Васкес («Дженоа», Италия), Хесус Гальярдо («Толука»), Эдсон Альварес («Фенербахче», Турция), Рауль Хименес («Фулхем», Англия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,9.

Сборная ЮАР

Место в рейтинге FIFA — 60-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Ронвен Уильямс, Тебохо Мокоена, Темба Зване (все — «Мамелоди Сандаунс»), Яя Ситхоле («Тондела», Португалия), Лайл Фостер («Бернли», Англия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 13.

Сборная Южной Кореи

Место в рейтинге FIFA — 25-е.

Чемпионат мира 2012 года — 1/8 финала.

Ключевые игроки — Ким Мин Джэ («Бавария», Германия), Йенс Каструп («Боруссия» (Менхенгладбах), Германия), Ли Кан Ин (ПСЖ, Франция), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон», Англия), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес», США).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,3.

Сборная Чехии

Место в рейтинге FIFA — 41-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Матей Коварж (ПСВ, Нидерланды), Владимир Цоуфал («Хоффенхайм», Германия), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон», Англия), Томаш Соучек («Вест-Хэм», Англия), Павел Шульц («Лион», Франция), Патрик Шик («Байер», Германия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 3,7.