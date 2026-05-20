«Тезис» просит суд остановить производство по иску курских властей на 3,7 млрд

АО «Строительный холдинг Тезис» (СХТ) Игоря Шахова ходатайствовало о приостановке производства по иску управления капитального строительства (УКС) Курской области на 3,71 млрд руб., касающегося обязательств по строительству многопрофильной областной детской клинической больницы по госконтракту, заключенному в 2022 году. Ответчик просит дождаться вступления в законную силу судебного акта по своему заявлению о признании незаконным решения УКС об одностороннем отказе от исполнения контракта. Информация появилась в арбитражной картотеке.

По данным Rusprofile, ООО «Строительный холдинг Тезис» зарегистрировали в Курске в 2006 году, а в 2023-м организационно-правовая форма сменилась на АО. Уставный капитал предприятия составляет 10 млн руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем выступает Евгений Шахов, который с 30 марта 2026-го также является генеральным директором предприятия. Судя по бухгалтерской отчетности, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье», организация завершила 2024 год с выручкой 1,6 млрд руб. и чистой прибылью 65,1 млн руб. Данные за 2025 год не опубликованы. За все время с ООО и АО СХТ заключили более 30 госконтрактов на общую сумму около 32 млрд руб. Стоимость части из них могла значительно вырасти в процессе работ.

«Ъ-Черноземье» писал о поступлении в суд многомиллиардного иска к СХТ в середине апреля. Сейчас к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены министерство восстановления, развития приграничья и строительства Курской области, прокурор Курской области, федеральное бюджетное учреждение «Федеральный центр строительного контроля» и региональный комитет государственного строительного надзора Курской области. Решением суда предварительное судебное заседание по делу отложено на 15 июня.

СХТ в свою очередь настаивает в суде, что УКС незаконно расторгло контракт по больнице. Компания обратилась в арбитраж с заявлением об обеспечении доказательств, в котором просила запретить УКС заключать договоры подряда на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта, а также производить строительные работы на объекте до разрешения спора по существу или до проведения судебной строительно-технической экспертизы.

В обоснование заявления компания привела доводы, что меры «направлены на обеспечение сохранности результата спорных работ, входящих в предмет государственного контракта, а также на обеспечение возможности проведения экспертизы». Суд ходатайство не удовлетворил. Следующее заседание по делу пройдет 8 июня.

Накануне, 19 мая, также стало известно, что Арбитражный суд Курской области отказал в удовлетворении требований СХТ к комитету городского хозяйства облцентра об оплате работ по строительству школы на улице Полевой с применением повышающего коэффициента-дефлятора. При этом судом частично удовлетворен встречный иск комитета о возврате неотработанного подрядчиком аванса на сумму более 38 млн руб.

Денис Данилов