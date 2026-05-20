Профсоюз Samsung Electronics отменил 18-дневную забастовку

Профсоюз Samsung Electronics пришел к предварительному соглашению с руководством компании и отменил 18-дневную забастовку, которая должна была начаться 21 мая. Об этом сообщают Yonhap и Reuters. Однако, как пишут СМИ, забастовка еще может состояться — с 23 по 28 мая члены профсоюза будут голосовать о том, устраивают ли их условия соглашения или они намерены бастовать.

В забастовке планировали принять участие 48 тыс. работников компании. Большинство из них работают в подразделениях по производству микросхем. Среди основных требований профсоюза — предоставление полной информации о выплатах бонусов руководству и снятие ограничений по премиям для рядовых сотрудников. Точные условия соглашения с руководством Samsung пока не сообщаются.

Эксперты отмечали, что ситуация в Samsung и забастовка «могут негативно отразиться на состоянии экономики Южной Кореи в целом, а также снижают глобальные поставки полупроводников.

Яна Рождественская