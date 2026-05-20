Сандро Шварц вновь возглавит «Динамо»

Московский футбольный клуб назначит на пост главного тренера немца Сандро Шварца. Как сообщает газета «Спорт-Экспресс», соглашение будет подписано в ближайшее время.

По данным источника, зарплата специалиста составит €1,7 млн в год. Отмечается, что Шварц прилетит в Москву в июне. Журналист Иван Карпов сообщал, что контракт будет рассчитан до 2029 года.

Сандро Шварц уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год. Под его руководством клуб стал бронзовым призером чемпионата страны и дошел до финала кубка страны в сезоне-2021/22. Позднее специалист тренировал немецкую «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллс», который вывел в финал play-off североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» заняло седьмое место. В начале сезона команду возглавлял Валерий Карпин. По ходу чемпионата его сменил Ролан Гусев, контракт с которым был подписан до конца сезона.

Таисия Орлова