Сквозь трудности

Артем Онищук из Грозного так ловко приспосабливается к своей особенности, что незнакомцы не замечают: одна нога у мальчика короче другой на 5 см. Артем родился с редкой патологией — продольным укорочением правой бедренной кости. Несколько лет назад читатели Русфонда уже помогли мальчику пройти сложное лечение в ярославской клинике «Константа». Тогда врачи смогли удлинить ногу, и Артем начал ходить намного увереннее. Но мальчик растет, и разница в длине ног снова увеличилась. Сейчас Артему опять требуется этапное хирургическое лечение. Но его стоимость — без малого два миллиона рублей — родителям мальчика не по силам.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ После операций и перелома Артем заново учился управлять ногой, привыкал ходить по-новому

Когда Артем был совсем маленьким, Ксения, его мама, случайно заметила, что одна ножка у сына короче другой. Сначала врачи предполагали внутриутробный перелом бедра, потом стало ясно: у мальчика врожденная патология, из-за которой правая бедренная кость растет медленнее.

Сейчас, когда ходить Артему становится все тяжелее, он старается не отставать от сверстников. Ортопедическая обувь с увеличенной подошвой на правом ботинке помогает мальчику визуально компенсировать разницу в длине ног.

— Глядя на Артема, многие вообще ничего не замечают,— рассказывает Ксения.— Даже учителя в школе не сразу понимают, что у него есть особенности.

Недавно на открытом уроке физкультуры дети проходили полосу препятствий. Нужно было удерживать равновесие на узком брусе. Артем старался изо всех сил, но его все время заваливало набок.

— Учитель говорил ему: «Стой ровнее!» — вспоминает мама.— А я понимала: дело не в том, что сын ленится или балуется. Просто ему тяжело удерживать равновесие. Сказала об этом учителю — выяснилось, тот и не догадывался, что у Артема ноги разной длины.

При этом сам Артем к этой особенности относится спокойно. Например, он очень хотел заниматься борьбой. Врач разрешил — но только бороться на руках, ведь ноги надо беречь. В итоге занятия борьбой продлились недолго. Зато Артем неожиданно увлекся шахматами.

Дома никто особенно не играл, и родители даже не поняли сразу, откуда возник такой интерес. Артем где-то увидел шахматную доску, начал расспрашивать папу про фигуры, а потом втянулся настолько, что теперь участвует в школьных турнирах.

Недавно у него появилось новое увлечение: мальчик начал приносить домой старые металлические детали из брошенной техники — по сути, металлолом.

— Решил, что будет сдавать металл,— рассказывает Ксения.— Постоянно спрашивает у Алисы — умной колонки, сколько сейчас стоит медь.

Для своих сокровищ Артем даже освободил отдельную полку в шкафу. Часть железок собирается отвезти дедушке, который живет в Ярославле,— в хозяйстве тоже что-то пригодится.

Еще мальчик старается подражать старшей сестре Лине. Она играет на гитаре, танцует, участвует в школьных мероприятиях — и если сестра берет гитару, Артем тут же оказывается рядом. Недавно мама услышала, как дети вдвоем поют песню Цоя.

— Сын у нас вообще растет самостоятельным и целеустремленным,— рассказывает Ксения.— Если что-то решил, обязательно будет пробовать.

Несколько лет назад Артем уже перенес сложное лечение. Врачи из ярославской клиники оперировали его правую ногу и установили аппарат внешней фиксации, чтобы постепенно удлинять кость. Однако после снятия аппарата мальчик сломал ту же многострадальную ногу, потребовалась еще одна операция.

Потом был долгий период восстановления. Артем заново учился управлять ногой, привыкал ходить по-новому. Сейчас о том времени напоминают шрамы и увеличивающаяся разница в длине ног — правая нога снова стала короче левой. Из-за этого меняется нагрузка на позвоночник и суставы, ходить Артему становится тяжелее.

Врачи планируют снова удлинить бедренную кость — с помощью специальной программы многоэтапного хирургического лечения, которое позволит выполнить коррекцию максимально точно и бережно.

Сам Артем относится к предстоящим операциям спокойно.

Недавно он только уточнил у мамы:

— Потом у меня ноги ровные будут?

И сразу начал строить планы на поездку в Ярославль: ему хочется до начала лечения погостить у деда.

Для спасения Артема Онищука не хватает 715 760 руб. Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Артема врожденное продольное укорочение правой бедренной кости. Сейчас разница в длине ног составляет 5 см, и с ростом мальчика она будет только увеличиваться. Без специальной ортопедической обуви Артему очень тяжело ходить, со временем у него начнет развиваться сколиоз, он все больше будет ограничен в движениях. Для исправления разницы в длине ног мы планируем провести мальчику этапное хирургическое лечение. Начать его следует как можно быстрее, тогда удастся достичь наилучшего результата. Надеемся, после этого Артем сможет ходить и бегать наравне со сверстниками». Стоимость этапной хирургии 1 948 760 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 200 000 руб. Телезрители ГТРК «Вайнах» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 715 760 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Артема Онищука, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Артема — Ксении Андреевны Онищук. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Чеченская Республика