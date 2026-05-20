В Свердловскую область привезли 96 тыс. доз вакцины от клещевого энцефалита
В Свердловскую область поступило более 96 тыс. доз вакцины против клещевого энцефалита. Прививки предназначены для бесплатной вакцинации жителей старше 60 лет. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В настоящее время идет распределение препарата по больницам, чтобы со следующей недели медики смогли возобновить прививочную кампанию. «Эпидемиологи Свердловской области акцентируют внимание на том, что у жителей достаточно времени для проведения специфической профилактики»,— добавили в департаменте.
При планировании выездов на природу специалисты также рекомендуют соблюдать меры неспецифической защиты — использовать закрытую одежду, защищающую от попадания клещей на кожу, и применять репелленты.
В случае присасывания клеща специалисты рекомендуют обращаться в медицинские учреждения для его удаления и последующей отправки на лабораторное исследование. Медпомощь при обращении по поводу укуса оказывается бесплатно по полису ОМС и паспорту. Решение о необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина принимает врач.
Ранее сообщалось, что с начала сезона в Свердловской области зарегистрировали 7,1 тыс. пострадавших от присасывания клещей. Чаще всего пострадавшие обращались к медикам в Екатеринбурге и Каменске-Уральском.