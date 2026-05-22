Дети Андрея

Ежедневно тысячи читателей Русфонда помогают детям, которым требуется срочное лечение. Чаще всего мы почти ничего не знаем о людях, отправляющих пожертвования,— видим только имена в платежных документах. Но иногда за переводом стоит история, о которой невозможно не рассказать отдельно. Недавно в Русфонд поступило пожертвование в размере 2 млн руб. от имени 27-летнего Андрея Кучерова из Саратова. Он погиб осенью 2025 года во время выполнения боевого задания. Пожертвование оформила его девушка Кристина. Именно она рассказала нам о человеке, для которого помощь другим была не случайным поступком, а частью жизни.

Андрей и Кристина собирались пожениться. Уже давно познакомили друг друга с родителями, строили планы, думали о будущем. Андрей работал программистом и многое делал для того, чтобы расти в профессии, учился. Однако внезапно тяжело заболел отец Андрея — у него обнаружили онкологическое заболевание. Местные врачи отказались от операции, прогнозы были плохими.

— Андрей очень переживал за папу и до последнего искал варианты терапии,— вспоминает Кристина.

Андрей пытался любым способом помочь отцу. Он нашел столичную клинику, но лечение там нужно было оплачивать. Андрей решил пойти на военную службу по контракту. Перед отъездом в военную часть он отдельно попросил близких: если с ним что-то случится, часть положенных в этом случае выплат нужно направить на помощь детям, которым срочно требуется лечение.

— Конечно, мы ни секунды не думали о плохом,— говорит Кристина.— Но запомнили его слова. Для Андрея было совершенно естественно помогать другим людям, если у него была такая возможность.

Одно из самых ярких детских воспоминаний Андрея связано с пожаром, после которого семья осталась без дома. Тогда рядом оказались люди — знакомые и незнакомые,— которые помогали деньгами, вещами, просто были рядом. По словам Кристины, он часто вспоминал эту историю и говорил, что тогда впервые понял, как много может значить чужая помощь в трудный момент.

Андрей регулярно поддерживал Общество сестер милосердия при Крестовоздвиженском подворье Свято-Алексиевского женского монастыря в Саратове, помогал друзьям и знакомым, если тем были нужны деньги или какая-то другая поддержка.

— Он вообще не умел проходить мимо чужой беды,— говорит Кристина.— Если человеку становилось плохо на улице, Андрей обязательно останавливался и пытался помочь. Для него это было абсолютно привычно.

Своему отцу Андрей помочь не успел — тот умер через десять дней после того, как сын уехал в военную часть.

А на средства, переданные в Русфонд от имени Андрея Кучерова его девушкой Кристиной, помощь получат шестеро детей: 17-летний Динар Муратов из Томской области, 14-летняя Амина Гусейнова из Москвы, 9-летняя Кира Архипова из Ростова-на-Дону, новорожденная Ева Мельник из Тульской области, 9-летний Дима Бойко из Бурятии и 16-летняя Настя Салмина из Саратова.

Этим детям нужны срочные операции. Пожертвование Андрея Кучерова поможет им получить лечение вовремя.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда