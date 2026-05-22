Будет лекарство у Юстины Анкудиновой!

15 мая на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Коми Гор» мы рассказали историю 11-летней Юстины Анкудиновой из Республики Коми («Музыка внутри», Оксана Пашина). У девочки эпилептическая энцефалопатия, она страдает от мучительных судорожных приступов. Применявшиеся лекарства не помогают, Юстине рекомендован новый эффективный противосудорожный препарат эпидиолекс. Но его стоимость для родителей девочки неподъемна. Рады сообщить: вся необходимая сумма (904 134 руб.) собрана. Родители Юстины благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Юстина Анкудинова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Юстина Анкудинова

Всего с 15 мая 6279 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Коми Гор», «Белгород», «Поморье», «Иртыш» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 32 компании исчерпывающе помогли 71 ребенку, собрано 27 762 791 руб.