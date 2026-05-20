Воронеж стал лидером среди городов-миллионников по росту продаж новостроек

В апреле в Воронеже заключили 503 договора долевого участия (ДДУ). По сравнению с мартом их количество увеличилось на 6,3%, а по сравнению с апрелем 2025-го (год к году) — на 18,6%. Это — наивысший показатель среди 16 городов-миллионников. Такие данные приводят аналитики сервиса «Пульс продаж новостроек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По итогам апреля наибольшее число ДДУ зафиксировано в Москве (3,9 тыс.), Санкт-Петербурге (2,3 тыс.) и Екатеринбурге (1,3 тыс.). При этом месячный рост в Москве составил 11,9%, в Санкт-Петербурге — 25,6%, а в Екатеринбурге зафиксировано снижение на 3,8%. Также заметный месячный прирост — у Уфы (+23,3%) и Красноярска (+20,7%). В то же время удержать позитивную годовую динамику, помимо Воронежа, удалось только Казани (+2,6%), тогда как остальные миллионники (кроме Перми и Нижнего Новгорода — там без изменений) показали падение от 2,2% (Красноярск) до 49,7% (Волгоград).

В целом спрос на первичное жилье в крупнейших городах России упал на 21,4–27,3% год к году. Однако, несмотря на снижение покупательской активности, цены на новостройки продолжают увеличиваться. По мнению экспертов, рынок сможет восстановиться только после снижения ключевой ставки Центробанка до 8–10%. Власти, в свою очередь, предупреждают: резерв прочности девелоперов практически исчерпан, что грозит отрасли серьезными рисками.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Новостройки смирно».

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что за апрель стоимость одного квадратного метра в новостройках выросла в Воронеже на 0,2% до 149,6 тыс. руб. Средняя цена квартиры в то же время снизилась на 0,9% из-за уменьшения площади объектов на рынке.

Кабира Гасанова