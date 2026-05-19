Новостройки смирно

В апреле 2026 года спрос на новостройки в городах-миллионниках сократился, по разным оценкам, от 21,4% до 27,3% год году. При этом, несмотря на падение спроса на новостройки, цены на них продолжают расти. Эксперты считают, что восстановление рынка первичного жилья возможно только при снижении ключевой ставки ЦБ до уровня 8–10%. А власти заявляют, что запас прочности у застройщиков фактически исчерпан и отрасль может столкнуться с серьезными рисками.

Спрос на новостройки в российских городах-миллионниках по итогам апреля 2026 года сократился на 21,4% год к году, до 13,4 тыс. ДДУ, следует из подсчетов сервиса «Пульс продаж новостроек». В аналитическом сервисе bnMAP.pro говорят о падении интереса к первичному жилью за апрель текущего года в российских миллионниках на 27,3% год к году, до 14,1 тыс. сделок.

В целом по стране число заключенных ДДУ уменьшилось на 14,9% год к году, до 34,9 тыс. штук, по данным Dataflat.ru.

Самое выраженное сокращение объема сделок с новостройками фиксируется в Волгограде, где за апрель 2026 года было заключено всего 173 ДДУ, что на 49,7% меньше год к году, подсчитал руководитель «Пульса продаж новостроек» Артем Советников. В Москве за этот же период спрос снизился на 37% год к году, до 3858 тыс. ДДУ, в Новосибирске — на 25,6% год к году, до 664 ДДУ, и в Челябинске — на 24,9% год к году, до 172 ДДУ, отмечает Артем Советников. В Санкт-Петербурге этот показатель уменьшился на 11,2%, до 2,3 тыс. ДДУ.

Продажи квартир на первичном рынке городов-миллионников в апреле 2026 года
Город Количество договоров долевого участия Изменение за месяц (%) Изменение год к году (%) Москва 3858 11,9 -37 Санкт-Петербург 2301 25,6 -11,2 Екатеринбург 1288 -3,8 -16,9 Краснодар 851 -2,9 -7,2 Ростов-на-Дону 846 -11,3 -17,9 Новосибирск 664 -14,8 -25,6 Казань 548 1,3 2,6 Пермь 548 -0,3 без изменений Уфа 539 23,3 -5,6 Воронеж 503 6,3 18,6 Красноярск 444 20,7 -2,2 Нижний Новгород 373 -0,3 без изменений Самара 208 -1,4 -19,1 Волгоград 173 -41,2 -49,7 Челябинск 172 -46,3 -24,9 Омск 102 -33,3 -24,4 Источник: «Пульс продаж новостроек».

Рост востребованности первичного жилья Артем Советников наблюдает лишь в Воронеже, где за апрель 2026 года число заключенных ДДУ увеличилось на 18,6% год к году, до 503 штук. По его данным, небольшой прирост показателя фиксируется в Перми — на 2,6% год к году, до 548 ДДУ.

Снижение продаж объясняется труднодоступностью ипотеки — многие потенциальные покупатели предпочитают хранить средства на депозитах и откладывают приобретение жилья на более благоприятное время, отмечает коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин. По его данным, с начала 2026 года доля сделок с ипотекой снизилась на 17 процентных пунктов (п. п) год к году, до 64%. Снижение доли ипотечных сделок связано также с ужесточением с 1 февраля 2026 года условий семейной ипотеке — теперь семья может взять только один такой кредит, говорит заместитель гендиректора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова.

Рассрочки, которые были распространены на рынке с 2024 года, также постепенно уходят с рынка. По итогам января—марта 2026 года доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на 12,9 п. п год к году, до 41,3% от общего объема договоров долевого участия, подсчитали в «НДВ Супермаркет недвижимости» и Media Instinct Group (см. “Ъ” от 17 мая).

Популярность рассрочки снижается из-за ограничений со стороны властей.

С 1 апреля 2026 года сведения о ней передаются в Бюро кредитных историй, кроме того, максимальный размер неустойки, устанавливаемый девелопером в договоре, не может превышать 20% от суммы просроченной задолженности. К тому же девелоперы перестали предоставлять формат минимальных первых взносов или длительных отсрочек платежей, поскольку это повышало риск расторжений, добавляет директор по продажам девелоперской компании Legenda Ксения Садкова.

Несмотря на падение спроса на новостройки, цены на них продолжают расти. По итогам апреля 2026 года средняя цена предложения на первичном рынке жилья по российским городам-миллионникам увеличилась на 12,3% год к году, до 219,6 тыс. руб. за 1 кв. м, по данным основателя bnMAP.pro Ирины Доброхотовой. По ее подсчетам, в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель увеличился на 23,8% год к году, до 720,1 тыс. руб. за 1 кв. м и 367,7 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. Это связано с вымыванием с рынка наиболее дешевых лотов, ростом себестоимости строительства, удорожанием рабочей силы и все еще дорогим проектным финансированием, поясняет госпожа Доброхотова.

В будущем цены на первичное жилье продолжат расти, поскольку объем ввода новостроек остается ограниченным, говорит Наталия Кузнецова.

В январе—апреле 2026 года в целом по России появилось 29,4 млн кв. м первичного жилья —на 24% меньше год к году, по данным Росстата.

Пытаясь стимулировать спрос на новостройки, девелоперы предлагают покупателям акции, поэтому цены в сделке иногда оказываются ниже, отмечает коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров. Однако подобные инструменты не могут стать полноценной заменой доступной рыночной ипотеки, подчеркивает Ксения Садкова. По ее словам, они создают высокую финансовую нагрузку для девелоперов и могут лишь временно компенсировать охлаждение спроса.

Оживление потребительской активности на рынке первичного жилья можно ожидать лишь при снижении ключевой ставки ЦБ до 8–10%, прогнозирует Ирина Доброхотова. В этом случае быстрее всего спрос восстановится в Москве, Санкт-Петербурге и части других городов-миллионников с устойчивым рынком труда и миграционным притоком, говорит Евгений Белокуров. Кроме того, добавляет эксперт, понижение ключевой ставки ЦБ сделает вложения в депозиты менее выгодными для инвесторов — их средства начнут перетекать в жилую недвижимость, что обеспечит дополнительный спрос.

Отрасль находится под серьезным давлением, признают власти. Из-за общего снижения продаж положение застройщиков жилья в России остается сложным, заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, накопленный у компаний запас прочности уже исчерпан: «Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли».

София Мешкова, Александра Вебер