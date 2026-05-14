Квадратные метры в новостройках подорожали в Воронеже и Белгороде

За последний месяц стоимость одного квадратного метра в новостройках выросла в Воронеже на 0,2% и достигла 149,6 тыс. руб. Средняя цена квартиры при этом снизилась на 0,9% из-за уменьшения площади объектов на рынке — она составила 7,7 млн руб. Среди 70 городов России с наивысшей стоимостью жилья в новостройках Воронеж занял 36-е место. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир».

. Один «квадрат» там оценили в 142,1 тыс. руб., его стоимость за месяц фактически не изменилась. Квартиры в новостройках Курска в среднем стоили 7,6 млн руб. Зафиксировано снижение суммы на 0,7%. В Белгороде квадратные метры подорожали на 2,2% — до 138,3 тыс. руб. за 1 кв. м. Средняя цена квартиры составила 7,5 млн руб. при росте на 2,5%. С таким результатом Белгород занял 44-е место в рейтинге.

квадратные метры подорожали на 2,2% — до 138,3 тыс. руб. за 1 кв. м. Средняя цена квартиры составила 7,5 млн руб. при росте на 2,5%. С таким результатом Белгород занял 44-е место в рейтинге. На 62-ю строчку аналитики поставили Липецк . Цена «квадрата» там выросла на 0,6% и достигла 113,2 тыс. руб. Средняя стоимость жилья в новостройках увеличилась на 0,3% — она составила 6,3 млн руб.

. Цена «квадрата» там выросла на 0,6% и достигла 113,2 тыс. руб. Средняя стоимость жилья в новостройках увеличилась на 0,3% — она составила 6,3 млн руб. Орел расположился на 68-м месте. При росте стоимости 1 кв. м на 1,2% до 103,6 тыс. руб. квартиры там в среднем продавали за 5,9 млн руб. Сумма увеличилась за месяц на 0,7%.

Тамбов в топ-70 регионов не вошел.

В среднем квартиру в России, приобретенную в новом доме, оценили в 8,3 млн руб. — на 0,2% больше, чем месяцем ранее. Самая дорогая недвижимость — в Москве. Даже с учетом снижения цены на 1,1% жилье в столичной новостройке в среднем стоило 24,9 млн руб. При этом стоимость «квадрата» составила 468,4 тыс. руб.

«Несмотря на снижение цен во многих городах, рынок в целом смог показать положительную динамику, которая оказалась повыше, чем в марте. Тогда цены за «квадрат» снизились в 26 городах страны. Получается, что ситуация как минимум не «катится под горку» — в этом помогло, несомненно, снижение ключевой ставки. Ипотеку пока нельзя назвать доступной, зато финансовое бремя на девелоперские компании постепенно делается легче,— прокомментировал результаты исследования гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

В марте «Ъ-Черноземье» писал, что жители Белгородской области за 2025 год пополнили счета эскроу, которые используются для оплаты квартир в «первичке» на этапе строительства, почти на 8,7 млрд руб., что вчетверо превышает объем взносов за предыдущий год (около 2,2 млрд руб.). К 1 января 2026 года общая сумма накоплений на этих спецсчетах достигла порядка 34 млрд руб.

Денис Данилов