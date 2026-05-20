КХЛ установила общий рекорд посещаемости в сезоне-2025/26

В сезоне-2025/26 был установлен общий рекорд посещаемости матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба организации.

748 матчей регулярного чемпионата посетили 5 874 018 человек, средняя посещаемость составила 7 853 зрителя. 75 игр текущего play-off собрали 686 357 болельщиков. По средней посещаемости нынешний розыгрыш Кубка Гагарина является третьим в истории — 9 151 человек.

В общей сложности на матчах сезона-2025/26 присутствовали 6 560 375 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году — 6 543 257 болельщиков.

Шестой матч финального раунда play-off КХЛ между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом» состоится 21 мая. Счет в серии до четырех побед — 3:2.

Таисия Орлова