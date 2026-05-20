Греф: «Сбер» хочет использовать китайские чипы для GigaChat

«Сбербанк» надеется, что в будущем сможет использовать китайские чипы для работы своей нейросети GigaChat. Об этом заявил глава банка Герман Греф, который в составе делегации чиновников и бизнесменов сопровождает президента Владимира Путина во время визита в Китай.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Отвечая на вопрос «Первого канала» о применении китайских чипов в работе ИИ от «Сбера», господин Греф сказал, что их пока не используют. «Но мы надеемся, что постепенно мы сможем использовать китайские чипы при использовании GigaChat», — заявил он (цитата по ТАСС).

Китайские технологические компании активно развивают собственное производство чипов для искусственного интеллекта, чтобы не зависеть от поставок из США, писала The Wall Street Journal. Так, уже в августе 2025 года корпорация Alibaba, которая ранее была одним из крупнейших клиентов Nvidia, начала самостоятельный выпуск чипов.

