WSJ: Китай активно развивает собственные чипы для ИИ

Китайские производители микрочипов активно работают над созданием продуктов, которые помогли бы стране перестать зависеть от поставок из США, пишет The Wall Street Journal.

Последним примером успехов китайских компаний в этой сфере стал чип для ИИ от Alibaba, отмечает газета. Ранее компания была одним из крупнейших клиентов Nvidia, а теперь самостоятельно выпускает чипы, способные выполнять широкий спектр задач для ИИ.

В феврале Alibaba сообщила, что намерена инвестировать в производство чипов для ИИ и облачные технологии $53 млрд за ближайшие три года. Генеральный директор компании Эдди Ву тогда охарактеризовал текущую ситуацию с развитием ИИ «шансом, который выдается лишь раз в поколение». Он отметил, что инвестиции будут направлены как в развитие собственных облачных и ИИ-операций Alibaba, так и в разработку ИИ-сервисов для других компаний. А на прошлой неделе компания отчиталась о росте выручки от подразделения ИИ и облачных технологий на 26%.

Еще один пример — шанхайская MetaX, выпустившая в июле чип, который должен стать заменой H20 от Nvidia. Чип имеет больший объем памяти, чем американский конкурент, что повышает его производительность при выполнении некоторых задач, связанных с искусственным интеллектом, но потребляет больше электроэнергии, отмечает WSJ.

А на днях другой китайский производитель полупроводников Cambricon отчитался о росте выручки на 4348%, до $403 млн. Правда, пока объемы продаж и производства несопоставимы с показателями той же Nvidia.

