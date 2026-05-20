Дерипаска не смог подсчитать количество «увозимых из Китая» миллиардов

Бизнесмен Олег Дерипаска не смог ответить на вопрос журналиста, сколько миллиардов он «увезет домой» из Китая. Господин Дерипаска приехал в КНР в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Олег Дерипаска

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бизнесмен Олег Дерипаска

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вопрос предпринимателю задал журналист «Первого канала». «Так быстро сосчитать не удастся… Дело не в миллиардах, дело в тех проектах, которые можно будет совместно делать. И не только в Китае, и не только в России, но и в третьих странах»,— ответил бизнесмен. Вице-премьер Денис Мантуров уточнил, что речь идет «про десятки миллиардов долларов».

Владимир Путин с делегацией прибыли в Китай 19 мая. Президент провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых были подписаны документы о сотрудничестве. Вместе с господином Путиным в Китай прибыли еще 39 человек, среди которых — пять вице-премьеров, восемь министров, представители администрации президента и крупного бизнеса.

О приезде Владимира Путина в КНР — в материале «Ъ» «Чрезвстречайная ситуация».