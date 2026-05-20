Совет федерации принял закон о продлении договоров аренды земли для бойцов СВО

Совет федерации принял закон об автоматическом продлении сроков договоров аренды земельных участков для участников специальной военной операции. Вернувшись из зоны боевых действий, военнослужащий сможет заключить новый договор.

Речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. За участниками СВО сохранится право на земельные участки, даже если действие договора аренды или безвозмездного пользования истекло, когда они находились на фронте.

Договор будет считаться возобновленным на неопределенный срок. У военнослужащего будет год, чтобы подать заявление на заключение нового договора после возвращения из зоны СВО.

Подробнее о новых мерах поддержки участников СВО — в материале «Ъ» «Бойцам дадут передохнуть».