На Ставрополье поступления налогов по патентной системе снизились на 22%

В Ставропольском крае поступления по патентной системе налогообложения сократились примерно на 22% в первом квартале 2026 года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил председатель регионального отделения «Опоры России» Николай Сасин.

По его словам, снижение связано с изменением финансового поведения малого бизнеса на фоне роста издержек, высокой стоимости кредитования и усиления регуляторной нагрузки. Часть предпринимателей, как отмечают в организации, перераспределяет выручку между различными формами ведения деятельности, в том числе переходя в статус самозанятых.

В «Опоре России» также фиксируют сокращение оборотов по банковским счетам МСП и рост доли наличных расчетов. По данным организации, в первом квартале 2026 года обороты по счетам малого и среднего бизнеса в России снизились на 16%. В объединении считают, что предприниматели все чаще ограничивают официальные обороты и используют личные переводы для снижения издержек и регуляторных рисков.

Участники рынка связывают происходящее с ухудшением доступа к ликвидности и усилением банковского контроля за операциями. В частности, предприниматели в сфере торговли и услуг отмечают рост числа расчетов наличными и дробление платежей.

При этом Николай Сасин считает преждевременным делать окончательные выводы по итогам первого квартала, поскольку часть процессов может проявиться позднее в налоговой отчетности. Эксперты полагают, что без снижения совокупной нагрузки и повышения предсказуемости регулирования тенденция к сокращению официальных оборотов может сохраниться.

Роман Лаврухин