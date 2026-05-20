Чемпион на чужом горе

«Арсенал» после перерыва продолжительностью более двух десятилетий снова стал чемпионом Англии, дождавшись осечки своего единственного конкурента — «Манчестер Сити». Это его золото, как и предыдущее, 2004 года, добытое под началом знаменитого француза Арсена Венгера, ассоциируется прежде всего с тренером. Испанец Микель Артета принял «Арсенал» в 2019 году, когда тот находился в состоянии практически кризисном, но постепенно довел его до таких кондиций, когда тот факт, что лондонцы довольно уверенно взяли золото национального первенства и вышли в финал Лиги чемпионов, никого особенно не удивил.

20 мая спортивные страницы британских изданий были завалены фотографиями, полными красного. Болельщики «Арсенала», с ночи одевшись в клубные футболки, праздновали на лондонских улицах и возле Emirates Stadium успех, на который те, кто постарше, как они сами признавались, уже перестали надеяться, поверив в свою трагическую карму. А на рассвете возле арены собрались тоже сошедшие с ума от радости футболисты команды — Эберечи Эзе, Деклан Райс, Букайо Сака, Юррьен Тимбер, фиксировавшие в соцсетях друг друга.

Если кто-то думал, что они, профессионалы, будут ночью, соблюдая режим, отдыхать, готовясь к очередной тренировке и лишний раз не тревожа нервы, и так истерзанные подходящим к финишу сезоном, он здорово заблуждался. Нет, конечно, смотрели, как в сдвинутом матче 37-го тура «Манчестер Сити» рубится на выезде с «Борнмутом» и как не может одолеть его, сыграв вничью — 1:1. Дальше — элементарная математика.

Перед этой встречей манчестерцы отставали от «Арсенала» на пять очков, значит, теперь отстают на четыре.

И в субботу в заключительном туре догнать лидера никак не смогут, как бы у того ни сложилось с «Кристал Пэлас». Уснуть парни, естественно, не смогли, ринулись отмечать, помня, сколько ждали все за них переживающие этого золота. Ну да, 22 года, с 2004-го. Тогда оно было итогом какого-то волшебного сезона, потребовавшего дать той команде, чтобы зафиксировать ее особенное место в футбольной истории, особенное прозвище — The Invincibles, «Неуязвимые».

Эти игроки — Тьерри Анри, Патрик Виейра, Фредди Юнгберг, Сол Кэмпбелл, Йенс Леманн, Жилберту Силва — умудрились пройти по дистанции самого конкурентного среди футбольных чемпионатов без единого поражения. А воображение всех, кто им симпатизировал, рисовало не менее впечатляющее продолжение. Ну что может плохого случиться с «Арсеналом»? Состав могучий. С финансами все в порядке. А главное, французский тренер Арсен Венгер, с середины 1990-х ставивший эту идеально сбалансированную игру, никуда не уходит.

Но все вышло совсем иначе. «Неуязвимый» «Арсенал» как-то быстро потерял прежний лоск, сначала перестал претендовать на золото, затем упал еще ниже, а на излете прошлого десятилетия вообще перестал претендовать на медали. К нему уже даже плохо клеилось определение «гранд». Настоящие гранды — это обретший невероятную мощь «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси».

На пике этого падения, в декабре 2019 года, менеджмент «Арсенала» принял кадровое решение, которое очень многим казалось чересчур уж смелым. Он назначил на пост наставника испанца Микеля Артету.

37 лет, сам только что играл в футбол, весь тренерский опыт исчерпывается недолгой работой в манчестерском штабе Пепа Гвардиолы, стажировкой, по существу. В тот момент выбор казался странным, сейчас кажется гениальным.

В Микеле Артете далеко не сразу увидели специалиста с колоссальным потенциалом. Но у людей, контролировавших «Арсенал», хватило терпения, чтобы дать ему время, прощая ошибки, потенциал раскрыть и создать такую команду, что возвращение ею чемпионского титула, что бы про скверную карму ни говорили некоторые фанаты, на самом деле выглядит событием абсолютно закономерным. В конце концов, до него она трижды финишировала в чемпионате второй. Оставалось-то сделать маленький шажок вперед. Тем более что почва для него была как следует утрамбована.

Sky Sports посвятил чемпионству лондонцев большой аналитический материал, в котором рассказывается о том, как Микель Артета рос вместе с «Арсеналом», как, кропотливо подбирая ассистентов, чтобы выстроить свою систему, и кропотливо подбирая игроков под нее, совершенствуя тренировочные методики, добился радикальной трансформации игры клуба. Еще пять лет назад над заменами Артеты смеялись — как правило, совершенно бесполезные.

В этом сезоне они принесли ему — точными ударами и результативными передачами вышедших со скамейки — 22 гола. Еще пять лет назад лондонцы плохо исполняли стандарты. В этом сезоне забили благодаря им 27% своих голов, а угловые и штрафные «Арсенала» были постоянной головной болью для всех его соперников. Еще пять лет назад он слыл командой ненадежной, не знающей, как хранить запас прочности. В этом сезоне «Арсенал» половину из своих побед — 13 из 25 — одержал с разницей в один мяч, а его оборона с безупречной парой центральных защитников из Габриэла и Вильяма Салиба — тянула на практически неприступную. В 37 матчах пропущено всего 26 мячей, а продвинутая статистика настаивает на том, что никакого везения в этом нет: шансов забить было ничуть не больше.

«Арсенал» 22-летней давности свой титул добыл прежде всего атакой. Этот «Арсенал» — прежде всего защитой: не так романтично.

И поражения в первенстве на сей раз были… Зато в отличие от «Арсенала» Арсена Венгера «Арсенал» Микеля Артеты еще может украсить и так потрясающий сезон призом, ценнее которого нет. 30 мая он сыграет в финале Лиги чемпионов против ПСЖ. И перед ним котируется ничуть не ниже прошлогоднего триумфатора турнира. Всем очевидно, что парижане должны бояться лондонцев ничуть не меньше, чем лондонцы парижан.

Алексей Доспехов