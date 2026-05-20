Ветераны СВО хотят проверить «шутку» депутата Дмитрия Асеева

Ветераны специальной военной операции направили официальное обращение в правоохранительные и надзорные органы с требованием провести правовую оценку высказываний депутата самарской городской думы Дмитрия Асеева, усмотрев в них признаки нарушения законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заявители полагают, что в информация в Telegram-канале парламентария может содержать признаки преступлений, предусмотренных ст. 207.3 и 280.3 УК РФ, касающихся распространения ложной информации об использовании Вооруженных Сил и публичных призывов к экстремистской деятельности.

Ранее Дмитрий Асеев с сарказмом прокомментировал информацию, что депутат Самарской губернской думы Александр Милеев представлен на официальном сайте «Единой России» как участник СВО. Дмитрий Асеев предложил депутату губдумы Александру Живайкину «присвоить» медаль «За взятие Берлина».

Александр Живайкин будет участвовать в предварительном голосовании по 163-му Промышленному одномандатному избирательному округу в выборах в Госдуму. Действующим депутатом Госдумы по данному округу является коммунист Михаил Матвеев, чьим помощником является Дмитрий Асеев.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на прошлой неделе поручил провести проверку после того, как Герой России Андрей Еремин указал на неточности в документах Александра Милеева. Политик ранее подал заявку на участие в предварительном голосовании как участник специальной военной операции. Ассоциация ветеранов специальной военной операции Самарской области уже инициировала проверку документов кандидата.

Андрей Сазонов